Tenso cruce entre Matthei y ME-O en el debate presidencial: ¿Cómo vas a armar un equipo cuando estás más solo que un dedo?
El intercambio destacó por reproches e ironías entre los candidatos independiente y de Chile Vamos.
Esta noche se realiza el primer debate televisado de la campaña presidencial 2025, con transmisión en vivo por Chilevisión desde las 21:30 horas.
Participan ocho candidatos: Jeannette Jara, José Antonio Kast, Evelyn Matthei, Franco Parisi, Johannes Kaiser, Marco Enríquez-Ominami, Harold Mayne-Nicholls y Eduardo Artés.
Tenso cruce entre Matthei y ME-O
Durante la instancia, Evelyn Matthei y Marco Enríquez-Ominami protagonizaron un tenso intercambio que acaparó la atención del público.
Matthei cuestionó la capacidad de ME-O para gobernar sin apoyo parlamentario ni partido: “Marco, no tienes parlamentario y no tienes partido. ¿Cómo gobernarías si llegaras a ganar?”
ME-O respondió defendiendo su independencia y criticando a la derecha: “Yo creo que soy un presidente de mediación (…) porque soy independiente a diferencia de usted, pero ustedes van a estar secuestrados por sus partidos”.
Matthei intentó retomar el eje central sobre la formación de su equipo: “Perdón, no no no te vayas por la tangente, yo te estoy proponiendo con quiénes (…) ¿cómo se arma un equipo de ministros, de subsecretarios, de seremis cuando estás solo como un dedo?”.
Por su parte, ME-O volvió a desviar la conversación con ironía sobre la derecha y con temas personales: “Veo que tienes a tres hijos tuyos compitiendo por ser más pinochetistas que tú (…) ¿Qué sientes?”