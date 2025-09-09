“Es un hombre incorruptible”: las loas de Marcelo Bielsa a Harold Mayne-Nicholls consultado por la candidatura presidencial

Tras el 0–0 entre Uruguay y Chile, Marcelo Bielsa fue consultado por la candidatura presidencial de Harold Mayne-Nicholls, quien presidió la ANFP durante su etapa al mando de la Roja. El técnico evitó cualquier respaldo electoral explícito, pero destacó con fuerza las cualidades personales y el liderazgo del dirigente con el que convivió cuatro años.

“Conocí a un hombre muy decente, una persona íntegra. Ustedes saben perfectamente que es un hombre incorruptible”, afirmó Bielsa. A renglón seguido, subrayó que ese rasgo “para cualquier gestión es un dato no menor, una garantía en ese sentido”.

Pese a los elogios, el rosarino marcó distancia de una evaluación política: “Es muy difícil hacer una proyección de dirigir el fútbol de un país a dirigir el destino de un país… Cualquier cosa que yo diga respecto de si tiene potencialidad para ser buen o mal presidente, no me puedo aventurar a decir eso”.

Bielsa también valoró la relación de trabajo con Mayne-Nicholls: “Fue un compañero muy sólido para poder trabajar en común… Me sentí respaldado y acompañado”. Y profundizó en su visión sobre el equilibrio de poder en el fútbol: “Es mucho más fácil si por encima de uno hay una autoridad que merece que se le obedezca… El entrenador, cuando tiene demasiado poder, en vez de ser mejor es peor”.

En síntesis, el entrenador de Uruguay separó aguas: defendió la honestidad y la capacidad de conducción que conoció en Mayne-Nicholls dentro del fútbol, pero rehuyó trasladar ese juicio al terreno presidencial, insistiendo en que se trata de ámbitos y exigencias distintas.