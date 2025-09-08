Getty Images | Un eclipse lunar total proyectó una "luna de sangre" sobre el cielo nocturno el 8 de septiembre de 2025 en Jiujiang, China / VCG

La noche del 7 al 8 de septiembre, la Luna se deslizó hacia la sombra de la Tierra, oscureciéndose y pasando de plateada a roja durante un eclipse lunar total, conocido como “Luna de Sangre” .

Se trata del segundo evento lunar de 2025, el cual duró alrededor de 82 minutos, siendo visible en Asia y Oceanía, y parcialmente en Europa y África.

En China e India, los habitantes contaron con la mejor ubicación para presenciar la “Luna de Sangre”, al igual que los espectadores del este de África y el oeste de Australia.

De acuerdo a la NASA, para el 21 de septiembre se espera un eclipse solar parcial, que tampoco se verá desde América y solo se podrá apreciar en Australia, Antártica, el océano Pacífico y Atlántico.

Revisa aquí el eclipse lunar total registrado en video por el fotógrafo Rami Dibo: