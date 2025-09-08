VIDEO. Se vio en Asia y Oceanía: así fue el sorprendente eclipse lunar total que tiñó de rojo nuestro satélite natural
La llamada Luna de Sangre duró alrededor de 82 minutos, pero no pudo ser visto desde América. Para este mes se espera otro evento lunar.
La noche del 7 al 8 de septiembre, la Luna se deslizó hacia la sombra de la Tierra, oscureciéndose y pasando de plateada a roja durante un eclipse lunar total, conocido como “Luna de Sangre”.
Se trata del segundo evento lunar de 2025, el cual duró alrededor de 82 minutos, siendo visible en Asia y Oceanía, y parcialmente en Europa y África.
Revisa también
En China e India, los habitantes contaron con la mejor ubicación para presenciar la “Luna de Sangre”, al igual que los espectadores del este de África y el oeste de Australia.
De acuerdo a la NASA, para el 21 de septiembre se espera un eclipse solar parcial, que tampoco se verá desde América y solo se podrá apreciar en Australia, Antártica, el océano Pacífico y Atlántico.