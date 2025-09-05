;

VIDEO. Óscar Tito, el peruano furor de redes sociales: “Los gays somos graciosos, sufrimos tanto de bullying, que tenemos que cambiar a la gracia”

El comediante reflexionó en Ciudadano ADN sobre cómo el humor le permitió transformar el bullying en risa y reivindicar su identidad homosexual en un país donde aún persisten barreras culturales.

Nelson Quiroz

Óscar Tito, ingeniero químico de profesión y comediante por vocación, nunca pensó que la risa sería su camino. Tras ser despedido de su trabajo y arriesgar todos sus ahorros en la comedia, el peruano encontró en las redes sociales un escenario inesperado para crecer.

Hoy suma cientos de miles de seguidores en TikTok e Instagram y se presenta en distintos países, incluido Chile, donde asegura sentirse muy querido.

Pero detrás de sus frases ácidas y su estilo pasivo-agresivo, hay una reflexión más profunda sobre el poder del humor. “Los gays somos graciosos. Como sufrimos tanto de bullying, tenemos que cambiar ese bullying a gracia”, confesó en conversación con Ciudadano ADN. Para él, la comedia no solo entretiene: también funciona como catarsis y denuncia social.

Su humor mezcla crítica política, ironía sobre la vida cotidiana y referencias directas a su identidad sexual. “Muchos piensan que el humor sirve solamente para hacer reír, pero también sirve para crear conciencia social. Por ejemplo, hago chistes sobre que en Perú no puedo casarme. La gente se ríe, pero es una denuncia”, explicó, apuntando a la discriminación que todavía sufren las personas LGBT en su país.

Con un estilo fresco y sin miedo a incomodar, Óscar Tito ha convertido el humor en su mejor herramienta de libertad y aceptación.

