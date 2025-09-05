;

VIDEOS. Española fascinada con Santiago: “Mi madre decía que me iba a pasar de todo, pero Chile es primer mundo”

Su historia fue compartida en el último episodio del podcast Extranjeros por el Mundo, publicado en TikTok.

Nelson Quiroz

Getty Images - Captura

Getty Images - Captura

Santiago de Chile sorprendió a una joven madrileña, quien llegó con la idea preconcebida de que Latinoamérica no ofrecía el mismo nivel de desarrollo que Europa y terminó declarando que “¡Chile es primer mundo!”.

Su historia fue compartida en el último episodio del podcast Extranjeros por el Mundo, publicado en TikTok por Alirio Real (@alirioreal).

ADN

Santiago de Chile / James Strachan

La estudiante española, la cual no detalló su nombre, originalmente planeaba mudarse a Berlín para continuar su formación en negocios e inteligencia empresarial, pero decidió aceptar una beca en Chile.

Revisa también

ADN

Desde su llegada, quedó impresionada con la arquitectura y la infraestructura de la capital. “Guau, guau, guau… esto es primer mundo. Santiago tiene de todo”, afirmó, destacando los edificios modernos, el Metro y la publicidad urbana que, según ella, recuerda a Times Square en Nueva York o incluso a Japón.

Durante la conversación, la madrileña destacó la modernidad del transporte público, señalando que Santiago es la segunda ciudad del mundo con más buses eléctricos en circulación y que el 60% de la energía del Metro proviene de fuentes renovables. Comparó favorablemente estos avances con Madrid, incluso sugiriendo que algunas innovaciones en el Metro chileno inspiraron proyectos en la capital española.

Más allá de la infraestructura, la joven valoró la vida cotidiana en Santiago, incluyendo la oferta cultural y gastronómica. Probó platos típicos como el chacarero y quedó fascinada con la experiencia culinaria, destacando la frescura y variedad de los alimentos.

A pesar de las advertencias de su madre sobre supuestos riesgos en Latinoamérica, la madrileña concluyó que su experiencia superó ampliamente sus expectativas. “Estoy enamorada de Santiago, de Chile… me siento como en casa”, confesó, destacando que la ciudad combina modernidad, seguridad y calidad de vida, factores que, según ella, hacen de Chile un destino sorprendente para estudiantes y profesionales internacionales.

@alirioreal

🇨🇱 “CHILE NO ES LATINOAMÉRICA 😱 Una madrileña ALUCINA con Santiago” Una madrileña llega a Santiago de Chile y no puede creer lo que ve 🤯. En España le decían que Latinoamérica era peligro, caos y atraso… pero al llegar a Chile se encontró con modernidad, orden y arquitectura de primer mundo. 👉 ¿Tú también piensas que Chile vive en el futuro? Video completo en mi canal de YouTube enlace en mi biografía. 📲 Sígueme en Instagram para más contenido exclusivo: @alirioreal_ 🇪🇸 Invitada especial: @lamadrilenafavorita #Chile #SantiagoDeChile #ChileModerno #Latinoamérica #Europa

♬ sonido original - Alirio Real
@alirioreal

🇨🇱 “Metro de Santiago está en 2050 🚇 Madrileña: ¡Chile es más moderno que Europa!” 🚇 Una madrileña probó por primera vez el Metro de Santiago y quedó en shock: “¡Esto parece del 2050, ni en Europa lo he visto tan moderno!” 🤯 👉 ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que el transporte público de Chile es uno de los mejores del mundo? Comenta y comparte este Reel para que más gente lo vea. 🇨🇱✨ Video completo en mi canal de YouTube: Alirio Real, enlace en mi biografía ✅ #MetroDeSantiago #Chile #SantiagoDeChile #TransportePublico #Chile2050

♬ sonido original - Alirio Real

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad