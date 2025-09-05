VIDEOS. Española fascinada con Santiago: “Mi madre decía que me iba a pasar de todo, pero Chile es primer mundo”
Su historia fue compartida en el último episodio del podcast Extranjeros por el Mundo, publicado en TikTok.
Santiago de Chile sorprendió a una joven madrileña, quien llegó con la idea preconcebida de que Latinoamérica no ofrecía el mismo nivel de desarrollo que Europa y terminó declarando que “¡Chile es primer mundo!”.
Su historia fue compartida en el último episodio del podcast Extranjeros por el Mundo, publicado en TikTok por Alirio Real (@alirioreal).
La estudiante española, la cual no detalló su nombre, originalmente planeaba mudarse a Berlín para continuar su formación en negocios e inteligencia empresarial, pero decidió aceptar una beca en Chile.
Desde su llegada, quedó impresionada con la arquitectura y la infraestructura de la capital. “Guau, guau, guau… esto es primer mundo. Santiago tiene de todo”, afirmó, destacando los edificios modernos, el Metro y la publicidad urbana que, según ella, recuerda a Times Square en Nueva York o incluso a Japón.
Durante la conversación, la madrileña destacó la modernidad del transporte público, señalando que Santiago es la segunda ciudad del mundo con más buses eléctricos en circulación y que el 60% de la energía del Metro proviene de fuentes renovables. Comparó favorablemente estos avances con Madrid, incluso sugiriendo que algunas innovaciones en el Metro chileno inspiraron proyectos en la capital española.
Más allá de la infraestructura, la joven valoró la vida cotidiana en Santiago, incluyendo la oferta cultural y gastronómica. Probó platos típicos como el chacarero y quedó fascinada con la experiencia culinaria, destacando la frescura y variedad de los alimentos.
A pesar de las advertencias de su madre sobre supuestos riesgos en Latinoamérica, la madrileña concluyó que su experiencia superó ampliamente sus expectativas. “Estoy enamorada de Santiago, de Chile… me siento como en casa”, confesó, destacando que la ciudad combina modernidad, seguridad y calidad de vida, factores que, según ella, hacen de Chile un destino sorprendente para estudiantes y profesionales internacionales.