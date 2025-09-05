;

La U aprovecha la fecha FIFA para recuperar un jugador para su plantel

Según información de ADN Deportes, Gabriel Castellón retomará las prácticas la próxima semana.

Carlos Madariaga

Rocio Ayala

La U aprovecha la fecha FIFA para recuperar un jugador para su plantel

La U aprovecha la fecha FIFA para recuperar un jugador para su plantel / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

La U de Chile intenta poco a poco reordenar su agenda luego de que la Conmebol lo diera por clasificado a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Al respecto, los azules tuvieron una semana normal de entrenamientos, sin sus seleccionados, considerando que estamos en plena fecha FIFA.

Revisa también:

ADN

Tras ello, el elenco universitario laico tiene agendado su retorno a las canchas el domingo 14 de septiembre, ante Colo Colo por la Supercopa; y luego el jueves 18 de septiembre, cuando viajen a Perú para enfrentar a Alianza Lima.

De cara a aquellos desafíos, el parón por los partidos de selecciones benefició a la U de Chile para la recuperación de uno de sus jugadores.

Según información de ADN Deportes, Gabriel Castellón volverá a entrenar con normalidad desde este lunes tras superar un desgarro muscular en el isquiotibial que lo llevó a salir al entretiempo del cancelado encuentro con Independiente el pasado 20 de agosto.

Así las cosas, el cuadro azul recuperará a su portero titular para afrontar los partidos previos a un nuevo parón, ahora por el Mundial Sub 20, a finales de septiembre.

