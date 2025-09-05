La U aprovecha la fecha FIFA para recuperar un jugador para su plantel / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

La U de Chile intenta poco a poco reordenar su agenda luego de que la Conmebol lo diera por clasificado a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Al respecto, los azules tuvieron una semana normal de entrenamientos, sin sus seleccionados, considerando que estamos en plena fecha FIFA.

Tras ello, el elenco universitario laico tiene agendado su retorno a las canchas el domingo 14 de septiembre, ante Colo Colo por la Supercopa; y luego el jueves 18 de septiembre, cuando viajen a Perú para enfrentar a Alianza Lima.

De cara a aquellos desafíos, el parón por los partidos de selecciones benefició a la U de Chile para la recuperación de uno de sus jugadores.

Según información de ADN Deportes, Gabriel Castellón volverá a entrenar con normalidad desde este lunes tras superar un desgarro muscular en el isquiotibial que lo llevó a salir al entretiempo del cancelado encuentro con Independiente el pasado 20 de agosto.

Así las cosas, el cuadro azul recuperará a su portero titular para afrontar los partidos previos a un nuevo parón, ahora por el Mundial Sub 20, a finales de septiembre.