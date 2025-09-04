;

Exfutbolista del Betis desclasifica tensa pelea con Manuel Pellegrini: “Fue muy fuerte, nos dijimos ciertas verdades”

El mexicano Andrés Guardado aseguró que la pelea que tuvo con el técnico chileno fue “la más fuerte que tuve en mi vida”.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images / Soccrates Images

El exfutbolista mexicano, Andrés Guardado, habló en una reciente entrevista con el diario Marca de España y recordó una de las peleas más fuertes que vivió en su carrera, en la cual se enfrentó con Manuel Pellegrini, actual DT del Real Betis.

El otrora volante, quien estuvo 7 años en el Betis (2017-2023), se refirió al enfrentamiento que tuvo con el técnico chileno después de un partido contra el Girona. “Fue una pelea fuerte, muy fuerte, la más fuerte que tuve en mi vida. Pero la recuerdo con mucho cariño, porque eso nos acercó mucho, reafirmó nuestra relación. Nos dijimos ciertas verdades que traíamos los dos adentro y, como un matrimonio, nos potenciamos”, señaló.

Revisa también:

ADN

“Al principio, a Pellegrini no le cayó nada bien lo que le dije, pero con el pasar de los días, y tras volvernos a sentar, nos dimos un abrazo y lo solucionamos”, agregó el mexicano, quien se fue del Real Betis a inicios de 2024.

Por último, Andrés Guardado mencionó que cuenta con el apoyo de Manuel Pellegrini para comenzar su carrera como DT. “Ya me ha dicho que cuente con él para lo que necesite sobre mi nueva carrera de entrenador. Manuel me enseñó que en el fútbol está todo inventado: sentido común, poner piezas y no inventar nada. Y así lo demostró, con la estabilidad del Betis”, concluyó.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad