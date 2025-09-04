Exfutbolista del Betis desclasifica tensa pelea con Manuel Pellegrini: “Fue muy fuerte, nos dijimos ciertas verdades”

El exfutbolista mexicano, Andrés Guardado, habló en una reciente entrevista con el diario Marca de España y recordó una de las peleas más fuertes que vivió en su carrera, en la cual se enfrentó con Manuel Pellegrini, actual DT del Real Betis.

El otrora volante, quien estuvo 7 años en el Betis (2017-2023), se refirió al enfrentamiento que tuvo con el técnico chileno después de un partido contra el Girona. “Fue una pelea fuerte, muy fuerte, la más fuerte que tuve en mi vida. Pero la recuerdo con mucho cariño, porque eso nos acercó mucho, reafirmó nuestra relación. Nos dijimos ciertas verdades que traíamos los dos adentro y, como un matrimonio, nos potenciamos”, señaló.

“Al principio, a Pellegrini no le cayó nada bien lo que le dije, pero con el pasar de los días, y tras volvernos a sentar, nos dimos un abrazo y lo solucionamos”, agregó el mexicano, quien se fue del Real Betis a inicios de 2024.

Por último, Andrés Guardado mencionó que cuenta con el apoyo de Manuel Pellegrini para comenzar su carrera como DT. “Ya me ha dicho que cuente con él para lo que necesite sobre mi nueva carrera de entrenador. Manuel me enseñó que en el fútbol está todo inventado: sentido común, poner piezas y no inventar nada. Y así lo demostró, con la estabilidad del Betis”, concluyó.