Real Betis se queda con Antony tras llegar a acuerdo con Manchester United: la millonaria cifra que deja el traspaso del brasileño

Este lunes, el Real Betis hizo oficial la reincorporación del brasileño Antony dos Santos, quien el semestre pasado estuvo a préstamo en el club y terminó siendo la gran figura del equipo que dirige Manuel Pellegrini.

“Real Betis Balompié y Manchester United han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Antony, quien regresa definitivamente al conjunto verdiblanco, con el que firma hasta 2030″, informó el cuadro español a través de un comunicado.

“Su excelente paso por el club se saldó con 9 goles y 6 asistencias en sus 26 partidos, ayudando así a la clasificación europea y a la disputa de la histórica final de la UEFA Conference League”, destacó el Betis por la gran campaña que tuvo el delantero en la temporada pasada.

Según reveló la prensa española, Real Betis acordó pagar 25 millones de euros al Manchester United por el fichaje de Antony. Además, el elenco inglés mantendrá el 50% de la plusvalía en caso de una futura venta del jugador.

𝗟𝗮 𝗰𝗮𝗯𝗿𝗮 𝗺𝗲𝗰𝗮́𝗻𝗶𝗰𝗮. pic.twitter.com/zk9u2f6muq — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) September 1, 2025