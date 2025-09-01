;

Real Betis se queda con Antony tras llegar a acuerdo con Manchester United: la millonaria cifra que deja el traspaso del brasileño

Manuel Pellegrini volverá a contar con el delantero, quien fue la gran figura del cuadro verdiblanco durante la temporada pasada.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images / Valerio Pennicino - UEFA

Este lunes, el Real Betis hizo oficial la reincorporación del brasileño Antony dos Santos, quien el semestre pasado estuvo a préstamo en el club y terminó siendo la gran figura del equipo que dirige Manuel Pellegrini.

“Real Betis Balompié y Manchester United han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Antony, quien regresa definitivamente al conjunto verdiblanco, con el que firma hasta 2030″, informó el cuadro español a través de un comunicado.

Revisa también:

ADN

“Su excelente paso por el club se saldó con 9 goles y 6 asistencias en sus 26 partidos, ayudando así a la clasificación europea y a la disputa de la histórica final de la UEFA Conference League”, destacó el Betis por la gran campaña que tuvo el delantero en la temporada pasada.

Según reveló la prensa española, Real Betis acordó pagar 25 millones de euros al Manchester United por el fichaje de Antony. Además, el elenco inglés mantendrá el 50% de la plusvalía en caso de una futura venta del jugador.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad