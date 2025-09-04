;

“Bromas que pudieron ser exageradas”: el insólito correo que funcionario involucrado en caso de tortura envió a víctima

El sujeto le pidió al afectado que enviara un documento para no perder su trabajo. “Nunca hubo mala intención, sí se dieron tallas que no correspondían”, señaló.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO | Hospital Base San José de Osorno

Agencia UNO | Hospital Base San José de Osorno / Fernando Lavoz/AgenciaUno

El padre del exfuncionario con TEA torturado en el Hospital de Osorno reveló que uno de los trabajadores involucrados le envió un mail a su hijo solicitándole que declarara a su favor para no perder su trabajo.

En diálogo con Contigo en la Mañana, el hombre indicó que el contacto ocurrió el 2 de septiembre. “Le mandó un correo pidiéndole perdón y que declarara en favor de él para que no perdiera su trabajo porque tenía familia”, relató.

En el mail, el sujeto partió señalando: “Quiero comenzar por lo más importante: pedirte disculpas sinceras. Con el tiempo, he podido pensar y reconocer que, aunque nunca hubo mala intención de mi parte, sí se dieron tallas que no correspondían”, según expuso el medio mencionado.

“Si bien hubo bromas que pudieron ser exageradas”

“Hoy eres la única persona que puede ayudarnos a aclarar los hechos (...) Si pudieras considerar enviar un correo o documento firmado, donde indiques que no tuviste problemas con nosotros tres, y que si bien hubo bromas o dinámicas en la oficina que pudieron ser exageradas, nunca se actuó con dolo o con intención de dañarte”, añadió.

ADN

Agencia UNO | Hospital Base San José de Osorno / Fernando Lavoz

Luego, complementó: “Los chicos no saben que estoy redactando este correo, pero, la verdad, en la desesperación, estoy apelando a tu buena persona”.

“Mi hijo ya está grande, no puedo quedar sin trabajo, ya que soy el sustento de la casa, tengo que pagar el colegio, hipotecario y cuantas cosas más. Tú imaginas, solo te pido que te pongas una mano en el corazón”, finalizó.

