Un intenso intercambio protagonizó José Antonio Neme en el matinal Mucho Gusto tras conversar con Dafne Arangüez, dirigenta de la toma en San Antonio, la que puede estar a horas de ser desalojada.

El cruce comenzó cuando la dirigenta defendió el derecho de las familias instaladas en el lugar. Ante esto, el conductor de Mega ironizó al señalar: “Si yo me meto en los 60 metros cuadrados que están detrás de su casa, me imagino que no me va a sacar de ahí po”.

Un comentario que vino después de que Dafne mencionara que su vivienda contaba con 160 metros cuadrados construidos.

La dirigenta respondió: “Aquí estamos hablando de una realidad distinta, porque cuando nosotros estuvimos pagando arriendo, juntando por años para una vivienda, obviamente nadie quiere que le invadan un espacio para poder desarrollarse”.

Enseguida, el periodista replicó: “Todos necesitamos espacio (...) ¿Pero usted compartiría esos 160 metros cuadrados? Le estoy haciendo una pregunta, no se enoje, para qué se enoja. Yo no estoy enojado”.

Molesta por el tono, pobladora señaló: “Llega a ser macabro de la forma que lo dice, suena sarcástico, a lo mejor uno reacciona porque el medio más castigador ha sido Megavisión referente a las tomas (sic)”.

Neme contraatacó: “Con todo el cariño del mundo, pero si al interior de la toma hay un negocio inmobiliario pos Dafne. Córtela, déjese de lesear po. Si yo me levanté temprano no voy a venir acá a hablar con usted pelotudeces”.

En la misma línea, el comunicador agregó ejemplos: “Está bien, yo le entiendo que tiene una necesidad de vivienda, pero en la toma de Cerrillos hay hasta una discoteca. No me venga a comparar las tomas de hoy día con las poblaciones callampas de finales de los 80. Hablemos las cosas como son”.

Neme sobre toma en San Antonio: “Hay un negocio detrás”

Más adelante, el rostro de Mega reforzó su postura: “Yo le entiendo que usted quiera su terreno, 160 metros, además es un terreno bastante interesante para una vivienda (...) Pero hay un negocio detrás también”.

La mujer le pidió que no fuera irrespetuoso, a lo que el animador contestó: “No le estoy faltando el respeto, le estoy diciendo las cosas como son”.

Luego, el presentador televisivo remató: “No me voy a parar frente a una cámara de televisión a decir que la Tierra es plana, porque me enseñaron hace mucho tiempo que la Tierra es redonda, así que no me venga a hablar pelotudeces”.

Finalmente, José Antonio Neme concluyó “Lo que le estoy diciendo a usted es que hay un negocio detrás de la toma, que hay una elaboración detrás de la toma (...) La ley es bastante clara al respecto, uno no puedo ocupar el terreno que no le corresponde, ese es un principio básico de la democracia”.