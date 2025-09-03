Consejo de Fiscales define terna que revisará si Ángel Valencia infringió la Ley de Lobby tras reunión con Hermosilla y Chadwick

El Consejo General de Fiscales realizó una sesión extraordinaria para sortear la terna que deberá analizar si el fiscal nacional, Ángel Valencia, vulneró la Ley de Lobby al sostener una reunión —pocas semanas después de asumir— con el abogado Luis Hermosilla y el exministro del Interior Andrés Chadwick.

La instancia se convocó luego de que la Tercera Sala de la Corte Suprema ordenara al Ministerio Público activar el procedimiento administrativo previsto en dicha ley, con el fin de determinar si hubo incumplimiento del deber de registro de audiencias.

El propio Valencia reveló en octubre pasado que se reunió con Hermosilla y con Chadwick “por un tema personal”. Luego reconoció que, al final del encuentro, Hermosilla intentó abordar la causa que involucra al exdirector de la PDI, Héctor Espinosa. Aquello motivó que diputados del Partido Comunista pidieran al Ministerio Público aplicar la Ley de Lobby. En ese momento, el fiscal nacional subrogante Héctor Barros desestimó la solicitud, decisión que los parlamentarios recurrieron ante la Suprema.

Quiénes integran la terna

El sorteo definió a los fiscales regionales Mario Carrera (Arica), Xavier Armendáriz (Metropolitana Centro Norte) y Roberto Garrido (La Araucanía). Ellos deberán evaluar si se configuró una infracción al deber de registrar y transparentar reuniones con gestores de intereses.

Durante la sesión, Armendáriz pidió 48 horas para presentar formalmente una inhabilidad, que deberá resolver el fiscal nacional subrogante, Héctor Barros. La solicitud se relaciona con que la Fiscalía Centro Norte ha tramitado pesquisas en las que figuran Hermosilla y Chadwick. Además, esa jurisdicción investiga una querella presentada por Juan Pablo Hermosilla contra Valencia por violación de secreto.

Resuelta la eventual inhabilidad, la terna quedará conformada para revisar antecedentes y emitir un pronunciamiento administrativo sobre el eventual incumplimiento de la Ley de Lobby. El Consejo no adelantó plazos, pero el procedimiento quedó formalmente en curso tras el mandato de la Corte Suprema.