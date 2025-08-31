Concepción: mujer pirómana es detenida tras ser captada incendiando ruedas, basureros e intentar quemar un colegio

Durante esta última jornada, se dio a conocer sobre la detención de una mujer pirómana en la ciudad de Concepción, en la región del Biobío.

La mujer habría entrado al interior de un condominio ubicado en la intersección de la avenida Paicaví con Manuel Bulnes. Allí, quemó dos basureros, lo cual quedó registrado en las cámaras de seguridad del lugar.

Ante ello, 6 compañías de Bomberos concurrieron al lugar pensando que se estaba quemando el edificio entero.

Posteriormente, en la misma madrugada la mujer le prendió fuego a la rueda de un auto. No conforme con eso, se escapó e ingresó al interior del colegio Juan Gregorio Las Heras, el cual también trató de incendiar.

No obstante, la autora de los hechos logró ser detenida por Carabineros. En tanto, fuentes policiales aseguran que la mujer ya contaba con detenciones previas.