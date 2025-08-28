;

“Hugo González y Luis Pérez deben ser los técnicos de Colo Colo, ellos conocen el peso de la camiseta”

Leonel Herrera, histórico defensor del “Cacique”, se mostró molesto por el ninguneó a la dupla técnica interina de los albos.

Si los planes ocurren tal como los tiene estipulados Aníbal Mosa junto con Blanco y Negro, este sábado Colo Colo debería presentar a su nuevo entrenador en reemplazo de Jorge Almirón.

Si bien todas las miradas apuntan a técnicos de categoría internacional, Leonel Herrera Rojas, histórico defensa del “Cacique”, considera que la dupla Hugo González–Luis Pérez debería ser la encargada de tomar el control definitivo del primer equipo albo.

“¿Por qué no darle continuidad al proceso? Son dos técnicos capacitados para el trabajo”, señaló el finalista de la Copa Libertadores de 1973 con el “Popular”, en conversación con En Cancha.

Hugo González y Luis Pérez deben ser los técnicos de Colo Colo. Ellos son colocolinos, entienden hacia dónde debe apuntar el equipo y, por sobre todas las cosas, conocen el peso de la camiseta”, agregó.

“¿Qué podría pasar si el domingo le ganamos a la U? Que está dentro de las posibilidades. Bueno, se van a ir igual. Yo no concuerdo para nada con la gente que está tomando estas decisiones en Colo Colo”, sentenció Herrera.

