Fintech chilena demanda por $17,8 millones de dólares a excolaboradores por competencia desleal

Desde la empresa apuntan a una estrategia al estilo “caballo de Troya” para utilizar información privilegiada.

José Campillay

La empresa tecnológica Transtecnia presentó una millonaria demanda en el 5° Juzgado Civil de Santiago contra cuatro extrabajadores, a quienes acusa de haber utilizado información y recursos internos para fundar una compañía competidora.

La acción judicial, patrocinada por la abogada Claudia Lira, solicita que los demandados reconozcan haber incurrido en actos de competencia desleal, que se ordene el cese inmediato de dichas prácticas y que se pague una indemnización cercana a US$ 17,8 millones (unos $16,8 mil millones) por daños emergentes, lucro cesante y perjuicios morales.

Los acusados son la sociedad Díaz y Vargas SpA, conocida comercialmente como Inputsoft, su representante legal Iván Díaz, y los socios Alejandro Vargas y Rodrigo Salazar, quienes anteriormente trabajaron en Transtecnia.

De acuerdo al escrito, “Inputsoft nace al interior de Transtecnia como un caballo de Troya, para luego replicar ilegítimamente sus soluciones y competir desleal y efectivamente con ella”.

El documento agrega que, mientras Transtecnia opera en el mercado desde 1989, Inputsoft fue creada en 2008 por tres de los demandados, cuando aún se desempeñaban en la fintech.

Entre los actos ilegítimos que se atribuyen a los excolaboradores figura “el uso indebido del código fuente y modelo de datos del software contable de Transtecnia denominado Legacy”, así como la inducción de clientes a confundir los servicios de Inputsoft con los de la firma demandante.

También se les acusa de ejecutar actos de engaño, denigración de marca y ataques informáticos mediante scraping para extraer datos de manera ilícita.

Óscar Corvalán, abogado de la firma Domínguez y Cía., quien representa a Transtecnia, sostuvo que “la compañía está en una cruzada bien profunda: la defensa de la innovación, del esfuerzo en el área tecnológica, y el reproche al desvío ilegítimo de clientela que lo esteriliza o menoscaba”.

La defensa

Desde la contraparte, el abogado Gonzalo Navarro, director de Aninat Abogados, rechazó categóricamente las acusaciones.

“La demanda carece absolutamente de fundamento y en el curso del proceso quedará demostrado quién ha incurrido efectivamente en actos de competencia desleal dentro de este mercado”, señaló.

El caso se mantiene en trámite y será el tribunal el encargado de determinar si existió o no responsabilidad por parte de los exmiembros de la fintech.

