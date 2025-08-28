Caso de concejala desaparecida en Villa Alegre: familia cuestiona sitio de búsqueda y acusa ocultamiento de información

Las hijas de la concejala desaparecida de Villa Alegre, María Ignacia González, insistieron en que la investigación presenta incongruencias tras más de 70 días sin resultados y cuestionaron que su madre esté en el río Loncomilla, como se ha planteado en las diligencias de las autoridades.

“No sé si creemos que el auto esté dentro del agua , pero si la máquina arrojó que hay metales del porte de un vehículo, bueno, no se puede perder ni descartar que no lo sea”, señaló Javiera Gallegos, una de las hijas de González.

La última búsqueda se realizó con una excavadora en distintos puntos donde podría estar el vehículo junto a la concejala, pero no hubo hallazgos relevantes.

Desde ese escenario, apuntan a un eventual círculo de protección que habría impedido esclarecer lo ocurrido. “Muchas personas de Villa Alegre, personas del municipio, ya no aguantan más y están hablando. Ya nadie aguanta más con secretos, ni con andar ocultando o protegiéndole la espalda a alguien”, agregó Gallegos.

Finalmente, aseguró que existen testigos dispuestos a colaborar con la justicia: “Hay muchas personas que ya están dispuestas a declarar o que ya han declarado, y han entregado información relevante”.