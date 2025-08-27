;

Van en busca de la “Orejona”: estos son los bombos para el sorteo de la Champions League 2025/2026

El torneo más grande de Europa no contará con chilenos en sus equipos.

Javier Catalán

Durante la jornada de este miércoles, se conocieron los últimos clasificados a la fase de grupos de la Champions League desde la última ronda previa.

Qarabag FK (Azerbaiyán), Copenhague (Dinamarca), Benfica (Portugal) y Club Brujas (Bélgica) fueron los últimos equipos en asegurarse un lugar en la instancia final desde los playoffs.

Con todos los clubes ya confirmados, la UEFA dio a conocer los bombos en los que están distribuidos los equipos para comenzar a preparar el sorteo de la fase de grupos de la competencia.

Estos son los bombos para el sorteo de la Champions League 2025/2026

Bombo 1

  • PSG
  • Real Madrid
  • Manchester City
  • Bayern Múnich
  • Liverpool
  • Inter de Milán
  • Chelsea
  • Borussia Dortmund
  • Barcelona

Bombo 2

  • Arsenal
  • Bayer Leverkusen
  • Atlético de Madrid
  • Atalanta
  • Villarreal
  • Juventus
  • Eintracht Frankfurt
  • Brujas
  • Benfica

Bombo 3

  • PSV Eindhoven
  • Ajax
  • Napoli
  • Sporting Lisboa
  • Olympiacos
  • Slavia Praga
  • Bodo/Glimt
  • Olympique de Marsella
  • Tottenham

Bombo 4

  • Mónaco
  • Galatasaray
  • Union Saint-Gilloise
  • Athletic Club
  • Newcastle United
  • Pafos
  • Kairat Almaty
  • Copenhague
  • Qarabag

