Van en busca de la “Orejona”: estos son los bombos para el sorteo de la Champions League 2025/2026
El torneo más grande de Europa no contará con chilenos en sus equipos.
Durante la jornada de este miércoles, se conocieron los últimos clasificados a la fase de grupos de la Champions League desde la última ronda previa.
Qarabag FK (Azerbaiyán), Copenhague (Dinamarca), Benfica (Portugal) y Club Brujas (Bélgica) fueron los últimos equipos en asegurarse un lugar en la instancia final desde los playoffs.
Con todos los clubes ya confirmados, la UEFA dio a conocer los bombos en los que están distribuidos los equipos para comenzar a preparar el sorteo de la fase de grupos de la competencia.
Estos son los bombos para el sorteo de la Champions League 2025/2026
Bombo 1
- PSG
- Real Madrid
- Manchester City
- Bayern Múnich
- Liverpool
- Inter de Milán
- Chelsea
- Borussia Dortmund
- Barcelona
Bombo 2
- Arsenal
- Bayer Leverkusen
- Atlético de Madrid
- Atalanta
- Villarreal
- Juventus
- Eintracht Frankfurt
- Brujas
- Benfica
Bombo 3
- PSV Eindhoven
- Ajax
- Napoli
- Sporting Lisboa
- Olympiacos
- Slavia Praga
- Bodo/Glimt
- Olympique de Marsella
- Tottenham
Bombo 4
- Mónaco
- Galatasaray
- Union Saint-Gilloise
- Athletic Club
- Newcastle United
- Pafos
- Kairat Almaty
- Copenhague
- Qarabag