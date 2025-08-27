Van en busca de la “Orejona”: estos son los bombos para el sorteo de la Champions League 2025/2026

Durante la jornada de este miércoles, se conocieron los últimos clasificados a la fase de grupos de la Champions League desde la última ronda previa.

Qarabag FK (Azerbaiyán), Copenhague (Dinamarca), Benfica (Portugal) y Club Brujas (Bélgica) fueron los últimos equipos en asegurarse un lugar en la instancia final desde los playoffs.

Con todos los clubes ya confirmados, la UEFA dio a conocer los bombos en los que están distribuidos los equipos para comenzar a preparar el sorteo de la fase de grupos de la competencia.

Estos son los bombos para el sorteo de la Champions League 2025/2026

Bombo 1

PSG

Real Madrid

Manchester City

Bayern Múnich

Liverpool

Inter de Milán

Chelsea

Borussia Dortmund

Barcelona

Bombo 2

Arsenal

Bayer Leverkusen

Atlético de Madrid

Atalanta

Villarreal

Juventus

Eintracht Frankfurt

Brujas

Benfica

Bombo 3

PSV Eindhoven

Ajax

Napoli

Sporting Lisboa

Olympiacos

Slavia Praga

Bodo/Glimt

Olympique de Marsella

Tottenham

Bombo 4