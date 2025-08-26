TNT Sports informa a la ANFP del comienzo del cobro de montos adeudados al canal / Daniel Pino

Los clubes del fútbol chileno se encuentran en estado de alerta ante el fallo, ya ejecutoriado, en contra de la ANFP, por una multa de más de 34 mil millones de pesos ante el incumplimiento ante TNT Sports por partidos no disputados entre 2019 y 2020.

Producto de lo anterior, en el ente rector del balompié nacional, la comisión encargada del tema ha ido trabajando en una propuesta con tal de generar más partidos a futuro con tal de evitar las mermas económicas para los clubes.

Sin embargo, ya la semana pasada, según información de ADN Deportes, un propietario de un club llegó hasta la sede de la ANFP para expresar su molestia luego que se diera a conocer que se le comenzarían a aplicar descuentos a los equipos.

Si bien en el cónclave celebrado en Viña del Mar se esperaba que la resta de dineros fuera desde enero de 2026, el canal podría ya iniciar los descuentos desde este mes.

Según información de ADN Deportes, desde la ANFP han asegurado que, más que una resta de dinero, TNT Sports está en su derecho a no pagar la cuota de septiembre.

Se espera que este jueves, personeros del canal se reúnan con los integrantes de la comisión ad hoc de la ANFP, instancia en la que propondrán su idea de cambio de formato para el torneo de Primera División con tal de aumentar los partidos, lo cual debe ser aceptado tanto por el canal como por el Consejo de Presidentes.