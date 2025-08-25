“Me Rompiste el Corazón” debuta en cines con más de 10 mil espectadores en su primer fin de semana

La película “Me Rompiste el Corazón”, dirigida por Boris Quercía, se estrenó en salas el jueves 21 de agosto y registró más de 10 mil asistentes en su primer fin de semana en cartelera, según cifras informadas por la distribución. El largometraje aborda la historia de Roberto Parra y la Negra Ester, un vínculo central en la cultura popular chilena.

El filme está protagonizado por Daniel Muñoz y Carmen Gloria Bresky, quienes interpretan al cantautor y a la mujer que inspiró parte de su obra. La narración se sitúa en escenarios vinculados a la vida de Parra —entre bares y prostíbulos— y repasa el surgimiento del jazz guachaca, estilo con el que el músico amplió el cancionero nacional.

Roberto Parra Sandoval, hermano de Violeta y Nicanor, es retratado como figura clave de la música de los barrios, mientras que la Negra Ester aparece como el encuentro determinante que marcó su biografía artística y personal. La película reconstruye ese período y las tensiones que rodearon su relación.

El elenco reúne a Maricarmen Arrigorriaga, Gustavo Becerra, Carolina Paulsen, Nicanor Henríquez, Juan Carlos Maldonado y César Sepúlveda, entre otros intérpretes. Quercía —conocido por títulos como Sexo con amor y series como Los 80— también está a cargo del guion.

La banda sonora fue compuesta por Álvaro Henríquez, líder de Los Tres y cercano a la obra de Roberto Parra. La música dialoga con el universo sonoro que el cantautor cultivó, integrando referencias al jazz guachaca y a la tradición popular.

La cinta continuará su recorrido en la cartelera nacional durante las próximas semanas, con funciones en multiplex y salas independientes del país, en función de la disponibilidad de cada circuito de exhibición.