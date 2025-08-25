;

“Me Rompiste el Corazón” debuta en cines con más de 10 mil espectadores en su primer fin de semana

La nueva película de Boris Quercía narra la relación entre Roberto Parra y la Negra Ester, con Daniel Muñoz y Carmen Gloria Bresky en los protagónicos.

Mario Vergara

La película “Me Rompiste el Corazón”, dirigida por Boris Quercía, se estrenó en salas el jueves 21 de agosto y registró más de 10 mil asistentes en su primer fin de semana en cartelera, según cifras informadas por la distribución. El largometraje aborda la historia de Roberto Parra y la Negra Ester, un vínculo central en la cultura popular chilena.

El filme está protagonizado por Daniel Muñoz y Carmen Gloria Bresky, quienes interpretan al cantautor y a la mujer que inspiró parte de su obra. La narración se sitúa en escenarios vinculados a la vida de Parra —entre bares y prostíbulos— y repasa el surgimiento del jazz guachaca, estilo con el que el músico amplió el cancionero nacional.

Roberto Parra Sandoval, hermano de Violeta y Nicanor, es retratado como figura clave de la música de los barrios, mientras que la Negra Ester aparece como el encuentro determinante que marcó su biografía artística y personal. La película reconstruye ese período y las tensiones que rodearon su relación.

El elenco reúne a Maricarmen Arrigorriaga, Gustavo Becerra, Carolina Paulsen, Nicanor Henríquez, Juan Carlos Maldonado y César Sepúlveda, entre otros intérpretes. Quercía —conocido por títulos como Sexo con amor y series como Los 80— también está a cargo del guion.

La banda sonora fue compuesta por Álvaro Henríquez, líder de Los Tres y cercano a la obra de Roberto Parra. La música dialoga con el universo sonoro que el cantautor cultivó, integrando referencias al jazz guachaca y a la tradición popular.

La cinta continuará su recorrido en la cartelera nacional durante las próximas semanas, con funciones en multiplex y salas independientes del país, en función de la disponibilidad de cada circuito de exhibición.

