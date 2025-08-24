;

FOTO. Crossover inesperado: Marcelo Díaz comparte cancha con Chayanne

El cantante aprovechó su estancia en Chile para sus múltiples conciertos y estuvo con el volante de la U.

Carlos Madariaga

Crossover inesperado: Marcelo Díaz comparte cancha con Chayanne

Crossover inesperado: Marcelo Díaz comparte cancha con Chayanne / Agencia Uno

Este domingo, la U de Chile tendría que haber jugado ante Everton por la fecha 21 del Campeonato Nacional 2025, pero el partido se suspendió ante la serie de incidentes que marcaron el cancelado juego ante Independiente por Copa Sudamericana.

En ese contexto, el capitán de los azules, Marcelo Díaz, aprovechó la jornada de descanso para practicar un deporte en el que ha incursionado hace años, el golf.

Para ello, se desplazó hasta el Club de Golf Los Leones, en Santiago. Hasta ahí, todo normal.

Sin embargo, en sus redes sociales, Marcelo Díaz sorprendió al compartir una imagen jugando nada más y nada menos que con el cantante Chayanne.

El puertorriqueño aprovechó sus horas de tiempo libre en medio de la serie de conciertos que lo tienen en Santiago (hasta el 4 de septiembre) para hacer deporte, instancia donde jugó golf con el capitán de la U y el abogado de Azul Azul, José Ramón Correa.

“Puros Chayannes”, escribió Marcelo Díaz para inmortalizar el momento en su cuenta de Instagram.

