;

AUDIO. Embajador de Chile en Argentina aborda el trato a los hinchas de la U en Avellaneda: “Esto no es un problema de nacionalidad”

José Antonio Viera Gallo no quiso apuntar a quienes son los responsables por los incidentes en el cancelado encuentro por Copa Sudamericana.

Carlos Madariaga

Rocio Ayala

Embajador de Chile en Argentina recibe a Michael Clark

Embajador de Chile en Argentina recibe a Michael Clark

02:29

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera Gallo, recibió este jueves al presidente de Azul Azul, Michael Clark, para abordar los pasos a seguir con los hinchas de la U que quedaron heridos o detenidos tras los incidentes que cancelaron el partido ante Independiente por Copa Sudamericana.

No me corresponde atribuir responsabilidades, hay que sacar lecciones para que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Los heridos han sido dados de alta, salvo dos personas que fueron operadas”, planteó el personero, mostrándose cauto ante las acusaciones de maltrato policial a los chilenos.

Revisa también:

ADN

“No me corresponde a mí. Estoy en contra de la violencia contra quien sea, esto no es un problema de nacionalidad”, remarcó José Antonio Viera Gallo, asegurando que hay preocupación por el tema.

“Hace tiempo, a través del agregado de Carabineros y la PDI, estamos en contacto con las policías argentinas para ver la seguridad en los estadios. A veces da resultados y a veces no. Tenemos que hacer un esfuerzo en todos los países para que el fútbol pueda realizarse de forma normal. Estamos preocupados de que esto resulte bien, más allá de nacionalidades”, dijo el embajador, abordando el proceso legal que deberán seguir los fanáticos de la U de Chile que están detenidos.

La justicia es independiente, acá y en todos lados. Lo único que tenemos que hacer es que esas personas tengan el trato que corresponda y la asistencia legal del consulado”, planteó, valorando el viaje que hará a Buenos Aires el Ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

“Viene a manifestar la preocupación del gobierno chileno por lo ocurrido”, cerró Viera Gallo.

Contenido patrocinado

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

&#039;Harry Potter&#039;: HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

'Harry Potter': HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: &#039;Todo lo que escribo se hace realidad&#039;

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: 'Todo lo que escribo se hace realidad'

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad