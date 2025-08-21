El embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera Gallo, recibió este jueves al presidente de Azul Azul, Michael Clark, para abordar los pasos a seguir con los hinchas de la U que quedaron heridos o detenidos tras los incidentes que cancelaron el partido ante Independiente por Copa Sudamericana.

“No me corresponde atribuir responsabilidades, hay que sacar lecciones para que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Los heridos han sido dados de alta, salvo dos personas que fueron operadas”, planteó el personero, mostrándose cauto ante las acusaciones de maltrato policial a los chilenos.

“No me corresponde a mí. Estoy en contra de la violencia contra quien sea, esto no es un problema de nacionalidad”, remarcó José Antonio Viera Gallo, asegurando que hay preocupación por el tema.

“Hace tiempo, a través del agregado de Carabineros y la PDI, estamos en contacto con las policías argentinas para ver la seguridad en los estadios. A veces da resultados y a veces no. Tenemos que hacer un esfuerzo en todos los países para que el fútbol pueda realizarse de forma normal. Estamos preocupados de que esto resulte bien, más allá de nacionalidades”, dijo el embajador, abordando el proceso legal que deberán seguir los fanáticos de la U de Chile que están detenidos.

“La justicia es independiente, acá y en todos lados. Lo único que tenemos que hacer es que esas personas tengan el trato que corresponda y la asistencia legal del consulado”, planteó, valorando el viaje que hará a Buenos Aires el Ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

“Viene a manifestar la preocupación del gobierno chileno por lo ocurrido”, cerró Viera Gallo.