“La institución actuará con la mayor firmeza”: Conmebol se pronuncia por el cancelado partido entre Independiente y Universidad de Chile

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) emitió este jueves un comunicado oficial en el que repudió los graves incidentes ocurridos durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile, válido por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El organismo rector del fútbol continental calificó de “inaceptables” los hechos de violencia dentro y fuera del estadio Libertadores de América, que obligaron a la suspensión y posterior cancelación del encuentro.

“La Conmebol expresa su repudio y condena enérgicamente los actos de violencia registrados dentro y fuera del estadio”, señaló la institución en su declaración pública.

La entidad informó que ya recopila información y que la misma está siendo remitida a la Unidad Disciplinaria, que evaluará la aplicación de sanciones para los responsables.

“La institución actuará con la mayor firmeza, de acuerdo con el reglamento de la Comisión Disciplinaria”, advirtió.

Además, confirmó que mantiene contacto directo con las autoridades de seguridad y que está monitoreando el estado de las personas afectadas tras los disturbios.

Llamado a los clubes

En su comunicado, la Conmebol también reafirmó su compromiso con la erradicación de la violencia en el fútbol e hizo un llamado a los equipos participantes para reforzar las medidas de seguridad cuando juegan en condición de local.

“Instamos a todos los clubes a implementar las máximas medidas de prevención y control, a fin de garantizar que hechos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse”, enfatizó el texto.