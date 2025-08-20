;

“Una burda infracción”: prensa uruguaya cuestiona arbitraje de Roldán tras polémico penal cobrado contra Peñarol

En un partidazo jugado en Argentina, todo se definió tras una cuestionable infracción en el área del “Manya”.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Rodrigo Valle

Un partido para el recuerdo se vivió en el Cilindro de Avellaneda entre Racing y Peñarol por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Si bien el trámite del encuentro estuvo marcado por la paridad entre ambos equipos, todo se ensució al final con el penal cobrado en contra de los uruguayos, que dejó dudas a todos por la sanción.

La prensa charrúa no tardó en reaccionar ante el arbitraje. Montevideo Portal señaló que “Machacó el local y logró el 2-1 a los 83’ gracias a Maravilla Martínez, luego de un polémico penal que le cometió Gularte”.

Por otra parte, El Observador fue crítico con el nivel defensivo del “Manya”: “El propio Maravilla Martínez metió de penal el gol del 2-1 en la recta final del partido, tras burda infracción de Emanuel Gularte”, remarcaron.

En cambio, Ovación volvió a apuntar contra el juez colombiano: “Con el marcador en empate, el árbitro Wilmar Roldán sancionó un penal muy polémico que el propio Maravilla aprovechó para adelantar a la Academia”, sentenciaron.

