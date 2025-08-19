Fluminense selló su pase a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana tras vencer 2-0 a América de Cali en el Maracaná, consolidando un marcador global de 4-1.

El primer gol llegó a los 23 minutos del primer tiempo gracias a Kevin Serna, quien aprovechó un centro de Hércules dentro del área para abrir el marcador.

¡GOLAZO DE FLUMINENSE!



Serna la paró, enganchó y remató en el área para marcar el 1-0 ante América de Cali.



En la segunda mitad, Mattheus Martinelli sentenció el partido al superar al portero rival a los 11 minutos.

¡GOOOL DE FLUMINENSE!



Martinelli le rompió el arco a Soto y marcó el 2-0 ante América de Cali.



Con este resultado, Fluminense espera ahora al ganador del duelo entre Lanús y Central Córdoba, programado para este jueves a las 20:30 horas, definiendo así su próximo rival en el torneo continental.