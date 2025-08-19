VIDEOS. Fluminense vence con comodidad a América de Cali y se instala en 4tos de final de la Copa Sudamericana
Los cariocas ganaron la llave con un global de 4 a 1 y esperan al ganador del cruce entre Lanús y Central Córdoba.
Fluminense selló su pase a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana tras vencer 2-0 a América de Cali en el Maracaná, consolidando un marcador global de 4-1.
El primer gol llegó a los 23 minutos del primer tiempo gracias a Kevin Serna, quien aprovechó un centro de Hércules dentro del área para abrir el marcador.
En la segunda mitad, Mattheus Martinelli sentenció el partido al superar al portero rival a los 11 minutos.
Con este resultado, Fluminense espera ahora al ganador del duelo entre Lanús y Central Córdoba, programado para este jueves a las 20:30 horas, definiendo así su próximo rival en el torneo continental.