VIDEOS. Partido suspendido momentáneamente: hinchada de la U protagoniza vergüenza internacional en Avellaneda

Los incivilizados en la barra de los chilenos lanzaron infinidad de cosas a los fanáticos locales.

Javier Catalán

Partido suspendido momentáneamente: hinchada de la U protagoniza vergüenza internacional en Avellaneda

La Universidad de Chile está empatando 1-1 ante Independiente en la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

De momento, la U se está clasificando a la siguiente ronda por estar arriba en el global, aunque por momentos lo que ocurrió en la cancha quedó en segundo plano.

Desde la galería donde se encontraban los hinchas universitarios comenzaron a caer distintos objetos hacia la parcialidad de Independiente.

Según relatan nuestros corresponsales en el Estadio Libertadores de América, la fanaticada azul lanzó butacas, palos, fierros e incluso un inodoro arrancado desde los baños. Muchos aficionados argentinos resultaron heridos, entre ellos algunos menores de edad.

De hecho, el inicio del segundo tiempo se vio retrasado por esta situación y, pese a las advertencias a través de los altoparlantes, los hinchas chilenos no cesaron en su mal comportamiento.

