El partido de vuelta entre la U de Chile e Independiente de Avellaneda por la Copa Sudamericana terminó de la peor manera. El encuentro tuvo que ser suspendido a penas comenzado el segundo tiempo, donde ambos equipos empataban a un gol por incidentes en las graderías.

La transmisión del encuentro captó cuando hinchas de la U de Chile lanzaron una bomba de estruendo a una de las tribunas de Independiente.

La Conmebol decidió suspender definitivamente el encuentro y la policía tuvo que intervenir para ayudar a desalojar a los hinchas azules, quienes resultaron golpeados por la barra local y algunos incluso fueron desnudados antes de abandonar el estadio.

En la cancha la situación se puso tensa cuando un grupo de hinchas invadió la zona de juego. En medio de eso, un chileno estaba más preocupado de su familia que de su seguridad, se trata de Felipe Loyola, capado por las cámaras de televisión buscando a los suyos.