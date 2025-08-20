;

VIDEO. La preocupación de Loyola por su familia en medio de los incidentes en el partido de la U con Independiente

El mediocampista chileno fue captado buscando a sus cercanos mientras la cancha era invadida y arrojaban objetos contra las graderías.

Mario Vergara

Getty Images

Getty Images

El partido de vuelta entre la U de Chile e Independiente de Avellaneda por la Copa Sudamericana terminó de la peor manera. El encuentro tuvo que ser suspendido a penas comenzado el segundo tiempo, donde ambos equipos empataban a un gol por incidentes en las graderías.

La transmisión del encuentro captó cuando hinchas de la U de Chile lanzaron una bomba de estruendo a una de las tribunas de Independiente.

Revisa también:

ADN

La Conmebol decidió suspender definitivamente el encuentro y la policía tuvo que intervenir para ayudar a desalojar a los hinchas azules, quienes resultaron golpeados por la barra local y algunos incluso fueron desnudados antes de abandonar el estadio.

En la cancha la situación se puso tensa cuando un grupo de hinchas invadió la zona de juego. En medio de eso, un chileno estaba más preocupado de su familia que de su seguridad, se trata de Felipe Loyola, capado por las cámaras de televisión buscando a los suyos.

Contenido patrocinado

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

&#039;Harry Potter&#039;: HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

'Harry Potter': HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: &#039;Todo lo que escribo se hace realidad&#039;

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: 'Todo lo que escribo se hace realidad'

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad