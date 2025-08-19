;

Orlando Bloom se refirió al suspenso que rodea a “Piratas del Caribe” y apuntó a la conformación del elenco

La principal duda es el retorno de Johnny Depp como el capitán Jack Sparrow.

José Campillay

Orlando Bloom se refirió al suspenso que rodea a “Piratas del Caribe” y apuntó a la conformación del elenco

Orlando Bloom, conocido por interpretar a Will Turner en la saga Piratas del Caribe, expresó su idea en torno a todo el suspenso que rodea la eventual continuación de la franquicia.

Hay que recordar que el último lanzamiento fue La venganza de Salazar en 2017. Desde ese momento se paralizó todo y las cosas detrás de cámara se complicaron.

Tras los problemas judiciales que enfrentó Johnny Depp, su futuro como el capitán Jack Sparrow es incierto, sobre todo después de que se mostró distante a la opción de volver a trabajar con Disney.

Sin embargo, las cosas han ido tomando nuevos rumbos, ya que parece haber un acercamiento que abre las posibilidades a su regreso. Hoy en día, el regreso de Depp es una opción concreta.

Revisa también:

ADN

Bajo este escenairo, son varios los productores que se han referido al tema. Pero esta vez fue el turno de Bloom, quien ya se ha mostrado dispuesto a regresar en caso de que lo llamen.

Durante su participación en la Fan Expo Chicago, el actor se mostró optimista sobre lo que está por venir, asegurando que aún hay historias por contar dentro de la saga: “Creo que definitivamente hay una manera de crear algo”.

Pero sus declaraciones más llamativas fueron apuntadas al regreso del elenco principal: “Personalmente, me encantaría ver a todos de vuelta. La clave para ganar es que todos regresen. Si pueden y si todos quieren volver”.

“Lo que quiero decir es que, si el guión fuera genial e, idealmente, todos estuvieran contentos, sería algo así como participar por un centavo, participar por una libra", expuso.

El reencuentro con Elizabeth Swann

La relación entre Will Turner y Elizabeth Swann, interpretada por Keira Knightley, también ha generado atención fuera de la pantalla.

La actriz confesó que las críticas negativas hacia su participación en la saga la afectaron, y Bloom no dudó en defenderla.

“Sin duda fue único y, sabes, siempre estoy agradecido. Pero definitivamente entiendo la perspectiva de Keira y ella hace cosas maravillosas. Me llevo muchas cosas positivas”, relató en conversación con Entertainment Weekly.

Con estas declaraciones, Orlando refuerza la idea de que el regreso del elenco original no solo tendría un impacto nostálgico, sino que podría ser la clave para un nuevo éxito en la franquicia.

ADN

Contenido patrocinado

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

&#039;Harry Potter&#039;: HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

'Harry Potter': HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: &#039;Todo lo que escribo se hace realidad&#039;

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: 'Todo lo que escribo se hace realidad'

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad