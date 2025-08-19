Orlando Bloom se refirió al suspenso que rodea a “Piratas del Caribe” y apuntó a la conformación del elenco

Orlando Bloom, conocido por interpretar a Will Turner en la saga Piratas del Caribe, expresó su idea en torno a todo el suspenso que rodea la eventual continuación de la franquicia.

Hay que recordar que el último lanzamiento fue La venganza de Salazar en 2017. Desde ese momento se paralizó todo y las cosas detrás de cámara se complicaron.

Tras los problemas judiciales que enfrentó Johnny Depp, su futuro como el capitán Jack Sparrow es incierto, sobre todo después de que se mostró distante a la opción de volver a trabajar con Disney.

Sin embargo, las cosas han ido tomando nuevos rumbos, ya que parece haber un acercamiento que abre las posibilidades a su regreso. Hoy en día, el regreso de Depp es una opción concreta.

Bajo este escenairo, son varios los productores que se han referido al tema. Pero esta vez fue el turno de Bloom, quien ya se ha mostrado dispuesto a regresar en caso de que lo llamen.

Durante su participación en la Fan Expo Chicago, el actor se mostró optimista sobre lo que está por venir, asegurando que aún hay historias por contar dentro de la saga: “Creo que definitivamente hay una manera de crear algo”.

Pero sus declaraciones más llamativas fueron apuntadas al regreso del elenco principal: “Personalmente, me encantaría ver a todos de vuelta. La clave para ganar es que todos regresen. Si pueden y si todos quieren volver”.

“Lo que quiero decir es que, si el guión fuera genial e, idealmente, todos estuvieran contentos, sería algo así como participar por un centavo, participar por una libra", expuso.

El reencuentro con Elizabeth Swann

La relación entre Will Turner y Elizabeth Swann, interpretada por Keira Knightley, también ha generado atención fuera de la pantalla.

La actriz confesó que las críticas negativas hacia su participación en la saga la afectaron, y Bloom no dudó en defenderla.

“Sin duda fue único y, sabes, siempre estoy agradecido. Pero definitivamente entiendo la perspectiva de Keira y ella hace cosas maravillosas. Me llevo muchas cosas positivas”, relató en conversación con Entertainment Weekly.

Con estas declaraciones, Orlando refuerza la idea de que el regreso del elenco original no solo tendría un impacto nostálgico, sino que podría ser la clave para un nuevo éxito en la franquicia.