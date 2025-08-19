;

Hizo alianza con una famosa marca y ahora venderá sus zapatillas en todo el mundo: “Pocos chilenos han podido”

El modelo de zapatillas fue ideado y diseñado desde Chile en conjunto con el equipo de California de la marca DC Shoes.

María Jesús Núñez

La reconocida marca internacional de la moda urbana, DC Shoes, realizó una colaboración con el coleccionista de zapatillas chileno, Guillermo Rodríguez, quien propuso la idea de un nuevo modelo que estará disponible a partir del próximo lunes. Posteriormente (en seis meses), será comercializado por todo el mundo.

“Estábamos en una preventa de la marca y yo les planteé la idea de combinar un modelo ancho tipo skate con una plataforma”, comenta al medio LUN. En ese punto, Rodríguez tiene una visión bastante acertada y es que, a nivel internacional y nacional, estas cualidades son tendencias, siendo ad hoc al estilo urbano.

Arnau Fernández, gerente de marketing para DC Shoes, comenta que este diseño se complementa muy bien con la demanda actual: “Va muy bien con el revival que se vive hoy de estilo baggy de pantalones anchos y ropa holgada, que viene del hip hop u del rap de fines de los 90″.

La noticia fue bien recibida en la industria de calzado chileno, ya que, según Diego Durán, bloguero (@mistillas.cl, 21 mil seguidores), y coleccionista de zapatillas, declara que “el hecho de que un chileno haya participado en la idea del diseño de esta zapatilla híbrida le podría dar un valor de colección a futuro en Chile, porque pocos chilenos han podido colocar su nombre en el mundo de las zapatillas”.

¿Cuáles son las características de la zapatilla?

La zapatilla nombrada “DC Court Graffik Platform”, conlleva una plataforma de 4,2 centímetros hecha en su totalidad con goma eva. Otros de sus materiales utilizados son: cuero (56%), sintético (39%) y poliéster (5%).

¿Dónde conseguir la zapatilla?

Puedes encontrar la zapatilla a partir del lunes 25 de agosto en las tiendas Block y DC. En ese contexto, la primera partida tendrá 16 mil pares. En Block, puedes realizar un preinscripción para asegurar la tuya.

