Detienen a hombre acusado de disparar contra base de seguridad en Estación Central: portaba una pistola y un arma blanca

El hombre, en situación de calle, registra antecedentes policiales por tráfico de drogas y lesiones.

Cristóbal Álvarez

Durante la tarde del lunes, personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) detuvo a un hombre acusado de realizar disparos contra la base de seguridad municipal de Estación Central.

En concreto, la detención se produjo luego de que, en la madrugada, funcionarios municipales que se encontraban en el recinto escucharan ruidos en el exterior. En un comienzo pensaron que eran fuegos artificiales, pero al constatar la presencia de evidencia balística dieron aviso inmediato a Carabineros.

El mayor Eduardo Torrejón, de la 58° Comisaría de Estación Central, explicó que “la persona detenida es un hombre adulto, en situación de calle, que al momento de ser fiscalizado mantenía una munición calibre 9 milímetros y un arma blanca tipo cuchillo. La munición incautada coincide con la marca de uno de los cartuchos percutados que fueron encontrados en el sitio del suceso”.

Además, indicó que “este individuo registra antecedentes por tráfico de drogas y por lesiones, aunque no mantenía órdenes de detención vigentes”.

El oficial agregó que, por instrucción del Ministerio Público, “se le imputarán delitos de porte de munición, porte de arma blanca y, además, se dará cumplimiento a una orden de detención emanada del Sexto Juzgado de Garantía de Santiago por los delitos de daños y disparos injustificados”.

Desde la Delegación Presidencial Metropolitana se ha vinculado el ataque con posibles represalias de grupos que se han visto afectado por los operativos en contra del comercio ambulante, aunque Carabineros aclaró que el detenido no se dedicaría a dicha actividad, puesto que se encontraría en situación de calle.

