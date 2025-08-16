Nicolás Castillo reaparece para burlarse de Colo Colo: “El más grande es Católica”

Pese a estar jugando en la Segunda División del Fútbol Profesional Chileno, Nicolás Castillo siempre se las arregla para reaparecer cuando se trata de disparar contra Colo Colo o la U.

El ex delantero de la Universidad Católica, quien intentó volver al fútbol con la camiseta ‘cruzada’ fracasando estrepitosamente, hoy viste los colores del Santiago City, pero aquello no lo privó de darle en el suelo al ‘cacique’ tras la goleada de la UC este sábado.

En una serie de historias subidas a su cuenta de Instagram, el ex delantero puso un “visionario” junto a emojis de risas en una foto donde aparece un lienzo de él, colgado por los hinchas de Colo Colo junto a cuatro lágrimas.

No contento con ello, luego compartió una publicación de Cruzados donde felicitaban el actuar de Fernando Zampedri, imagen a la que le agregó un “el más grande es Católica”.

Los mensajes de Nicolás Castillo

