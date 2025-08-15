El mundo del humor chileno enfrenta un duro golpe tras la repentina muerte de Marta Pinto, esposa desde 1987 de Juan Alcayaga, más conocido como Don Carter.

La noticia fue confirmada por su amigo y compañero Iván Arenas a SoyValparaíso.cl. “Fue una pena enorme y muy espontánea”, expresó el comediante que da vida al Profesor Rossa.

El deceso se produjo el jueves 14 de agosto, jornada en que Don Carter tenía pactada una presentación junto a Iván Arenas en el Sporting Club de Viña del Mar. “Él estaba preparándose para irse al show cuando se dio cuenta de que su mujer estaba muerta. Es algo terrible”, relató.

Tras conocerse la situación, los artistas y el representante de Alcayaga evaluaron suspender el evento. “Por ética y por numerario pensamos en no hacerlo, pero él mismo tomó la determinación de que se realizara”, explicó.

“Así fue como llamamos a Álvaro Salas, que es muy amigo, y le dimos un homenaje a Carter en medio de su propia pena”, añadió quien siempre recordado por haber dado vida al Profesor Rossa.

Junto a Álvaro Salas y los asistentes del show dieron un fuerte apoyo a Don Carter

El comediante contó que “subí al escenario a dar las razones pertinentes y me costó mucho. Era un show de humor, pero tuve que dar una noticia dramática. Se produjo un silencio profundo, pero la gente entendió”.

En redes sociales, Álvaro Salas compartió un video del espectáculo y escribió: “Hoy cada risa y aplauso son para mi amigo Don Carter. Estamos contigo”.

El funeral de Marta Pinto se realizó en Recoleta, con la presencia de familiares y amigos cercanos.

Finalmente, Iván Arenas recalcó que Don Carter “hoy está tranquilo, rodeado de seres queridos y colegas que lo quieren. Lo estamos aconsejando para que siga su vida, porque eso lo va a mantener vigente y tranquilo”.