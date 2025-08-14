;

Antonia Vergara y Fernanda Labraña avanzan a las semifinales del W15 Santiago

Las dos principales raquetas nacionales disputarán este viernes el paso a la final del campeonato que se disputa en el Estadio Nacional.

Carlos Madariaga

Antonia Vergara y Fernanda Labraña avanzan a las semifinales del W15 Santiago

Este jueves, el tenis femenino chileno logró insertar dos jugadoras entre las semifinalistas del W15 Santiago, torneo parte del LP Open Series by IND, el cual marca el regreso del ITF Pro Circuit al país.

Por una parte, Fernanda Labraña, la número 1 de nuestro país (567° WTA), se impuso por 6/3 y 6/4 a la checa Katerina Mandelikova por 6/3 y 6/4.

En tanto, la joven promesa nacional, Antonia Vergara, 602 del mundo, eliminó a la primera sembrada del cuadro, la argentina Victoria Bosio, que se retiró cuando la chilena vencía por 7/5 y 2/0.

“El primer set estuvo súper peleado, estuvo abajo para cerrar el set con saque y sabía que tenía que mantenerme ahí. Es una lástima que se haya tenido que retirar, venía desgastada de jugar partidos larguísimos, sabía que tenía que llevarla al máximo en lo físico”, recalcó la jugadora de 18 años.

Este viernes 15 de agosto, en el Court Central Anita Lizana, las dos nacionales disputarán las semifinales del W15 Santiago, con entrada gratuita.

Desde las 11 de la mañana, Fernanda Labraña se medirá con la sexta sembrada, la argentina Carla Markus, 753 de la WTA. Luego, Antonia Vergara enfrentará a la también trasandina Justina González, 772 del mundo.

