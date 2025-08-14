;

VIDEO. PDI recaptura en Caldera a interno prófugo tras ser liberado irregularmente desde cárcel en La Serena

Detectives lograron detener a un hombre que debía cumplir prisión preventiva, sumándose a recientes errores de liberación en centros penitenciarios.

Martín Neut

PDI recaptura en Caldera a interno prófugo tras ser liberado irregularmente desde cárcel en La Serena

PDI recaptura en Caldera a interno prófugo tras ser liberado irregularmente desde cárcel en La Serena / Francisco Castillo

Un hombre de 38 años, imputado por tráfico de drogas y que debía cumplir prisión preventiva, fue recapturado en la comuna de Caldera tras haber sido liberado por error desde el Centro de Cumplimiento Penitenciario de La Serena.

Detectives de la PDI ejecutaron un operativo en la zona que permitió dar con su paradero. Desde la policía señalaron que:

Revisa también:

ADN

“Detectives (...) lograron la detención de uno de los internos, de nacionalidad chilena de 38 años de edad, que había sido liberado desde el Centro de Cumplimiento Penitenciario de La Serena”.

No es un caso aislado

El sujeto se encontraba prófugo desde la semana pasada, cuando Gendarmería lo dejó en libertad pese a que debía seguir cumpliendo su medida cautelar.

Este hecho se suma a otros errores recientes registrados en Copiapó, Temuco y La Serena, lo que ha generado muchos cuestionamientos. En suma, está el bullado caso de excarcelación de uno de los sicarios del “Rey de Meiggs”.

Rubén Pérez, director nacional subrogante, anunció la remoción del director regional de Atacama y el nombramiento de un nuevo director subrogante en Coquimbo.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad