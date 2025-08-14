PDI recaptura en Caldera a interno prófugo tras ser liberado irregularmente desde cárcel en La Serena / Francisco Castillo

Un hombre de 38 años, imputado por tráfico de drogas y que debía cumplir prisión preventiva, fue recapturado en la comuna de Caldera tras haber sido liberado por error desde el Centro de Cumplimiento Penitenciario de La Serena.

Detectives de la PDI ejecutaron un operativo en la zona que permitió dar con su paradero. Desde la policía señalaron que:

“Detectives (...) lograron la detención de uno de los internos, de nacionalidad chilena de 38 años de edad, que había sido liberado desde el Centro de Cumplimiento Penitenciario de La Serena”.

AHORA | Detectives de la PDI Atacama, realizaron un operativo policial en la comuna de Caldera, logrando la detención de uno de los internos, de nacionalidad chilena de 38 años de edad, que había sido liberado desde el Centro de Cumplimiento Penitenciario de La Serena. pic.twitter.com/l2R2ACpmBx — PDI_Atacama (@PDI_Atacama) August 14, 2025

No es un caso aislado

El sujeto se encontraba prófugo desde la semana pasada, cuando Gendarmería lo dejó en libertad pese a que debía seguir cumpliendo su medida cautelar.

Este hecho se suma a otros errores recientes registrados en Copiapó, Temuco y La Serena, lo que ha generado muchos cuestionamientos. En suma, está el bullado caso de excarcelación de uno de los sicarios del “Rey de Meiggs”.

Rubén Pérez, director nacional subrogante, anunció la remoción del director regional de Atacama y el nombramiento de un nuevo director subrogante en Coquimbo.