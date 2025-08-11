;

Alerta en Aysén: serie de temblores en el volcán Hudson obliga a reforzar monitoreo en la Patagonia

El Sernageomin confirmó que la alerta técnica sigue en verde, pero reforzó la observación ante el aumento de la sismicidad.

Nelson Quiroz

La actividad sísmica en el volcán Hudson, ubicado en la región de Aysén, encendió las alertas de vigilancia luego de que se registraran más de 40 temblores vinculados al fracturamiento de rocas dentro de su sistema volcánico.

Según informó la directora regional del Sernageomin, Andrea Aguilar, estos movimientos corresponden a sismicidad híbrida, precedida por eventos volcanotectónicos de menor energía.

27 de Octubre de 2011/AYSEN Vista Aérea Captada esta tarde del Volcán Hudson que presenta 3 fumarolas en su proceso eruptivo que se produjo desde el día ayer, lo que llevo a decretar alerta Roja y terminar la revisión del territorio de 45 kilómetros alrededor del volcán a fin de asegurar que no existan personas en esa zona FOTO: ROBERTO ANDRADE/AGENCIAUNO / Roberto Andrade

“Estamos reforzando la vigilancia del macizo, manteniendo un monitoreo constante de su comportamiento”, señaló, subrayando que la observación permanente es clave para detectar cualquier cambio que pueda representar un riesgo para la población.

Pese a la seguidilla de sismos, la alerta técnica del Hudson se mantiene en nivel verde, lo que indica que su actividad está dentro de los parámetros considerados normales. Aun así, el fenómeno ha motivado a las autoridades a intensificar el seguimiento de la zona, especialmente para evaluar posibles variaciones en la actividad interna del volcán.

El Sernageomin y las autoridades regionales reiteraron el llamado a la calma, instando a la comunidad a mantenerse informada únicamente por medio de los canales oficiales.

El volcán Hudson, uno de los más imponentes de la Patagonia, es conocido por su historial eruptivo, siendo su última erupción significativa en 2011. Desde entonces, ha presentado periodos de baja actividad con esporádicos eventos sísmicos, lo que mantiene a los expertos atentos a cualquier señal temprana de reactivación.

