“Qué nervios”: conocida pareja chilena revela que se convertirán en padres por primera vez

La noticia fue entregada a través de redes sociales, con tierno video que desató una ola de comentarios positivos.

Verónica Villalobos

Santiago

Durante la jornada de este domingo 10 de agosto, el comunicador Joaquín Méndez y la odontóloga Amanda Martínez dieron a conocer una gran noticia: se convertirán en padres por primera vez.

En la publicación, la pareja compartió un íntimo momento en el que muestran la ecografía de su bebé.

“Nuevo camino ! Ahora somos 6!!! QUE NERVIOS!!!! Necesitamos ayuda con los nombres !!!!!! Como le ponemos ! Yo quiero Thor o Cleopatra”, expresaron junto al video que ya ha recibido miles de reacciones y mensajes de cariño.

Esta será la primera vez que Joaquín y Amanda se conviertan en padres.

