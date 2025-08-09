;

ARGENTINA. Mujer fue despedida por buscar trabajo en LinkedIn durante licencia médica: Justicia ordenó pagar indemnización

La empresa deberá desembolsar una importante suma de dinero por este caso.

Juan Castillo

Agencia Uno | Getty Images

Agencia Uno | Getty Images

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de Argentina condenó a una empresa por incurrir en despido sin causa de una mujer mientras esta se encontraba con licencia médica.

Esto porque desde la empresa habían argumentado que durante su reposo, la trabajadora habría realizados posteos en la plataforma LinkedIn con el objetivo de buscar nuevos desafíos laborales.

Producto de esta situación, se generaron discrepancias entre los informes médicos de la empleadora y los del profesional tratante de la trabajadora.

Sin embargo, la Cámara estimó que no se agotaron los procedimientos previstos para resolver este caso, y descartó que la actividad de la mujer en la red social sea una causal suficiente de despido.

Asimismo, el fallo reafirma el principio de que cualquier despido motivado durante una licencia médica debe contar con pruebas contundentes y procedimientos justos —como una evaluación médica neutral— y no puede basarse únicamente en conjeturas o suposiciones sobre el comportamiento del empleado

Por esta situación, la empresa deberá pagar a la mujer $2.701.009 de pesos argentinos, lo que equivale a casi $2 millones de pesos chilenos.

