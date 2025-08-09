La Organización Demócrata Cristiana de América suspende a la DC chilena por respaldo a candidatura de Jeannette Jara

Santiago

La Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) anunció la suspensión temporal de la Democracia Cristiana (DC) de Chile por su decisión de respaldar la candidatura presidencial de Jeannette Jara, militante del Partido Comunista.

El organismo, que agrupa a partidos demócrata cristianos de 23 países de Latinoamérica y el Caribe, afirmó que la medida responde a una “ruptura grave” con los principios fundacionales del humanismo cristiano, que incluyen el respeto a la democracia, los derechos humanos y el rechazo al autoritarismo.

En un comunicado, la ODCA argumentó que el Partido Comunista de Chile mantiene afinidades ideológicas con regímenes como los de Venezuela, Cuba y Nicaragua, a los que acusó de violaciones a los derechos humanos.

“Este respaldo no solo contradice el legado histórico del humanismo cristiano en Chile, sino que además socava la credibilidad internacional de la ODCA como defensora de la democracia y los valores republicanos”, indicó la organización.

La suspensión regirá hasta la celebración de las próximas elecciones presidenciales en Chile, como “medida necesaria para preservar la integridad ética y política” de la ODCA.