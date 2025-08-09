;

Kast lidera intención de voto y supera a Jara y Matthei, según encuesta Panel Ciudadano-UDD

El sondeo reveló el competitivo escenario que hay para las elecciones presidenciales 2025.

Javiera Rivera

Agencia UNO | José Antonio Kast

Agencia UNO | José Antonio Kast

Un nuevo sondeo del Panel Ciudadano-UDD reveló que el candidato presidencial José Antonio Kast mantiene el primer lugar en la preferencia electoral, alcanzando un 28% de apoyo.

El estudio señala que si la elección se realizara este domingo, Kast sería el candidato más votado, aunque con una leve baja de un punto en comparación con la medición anterior. Luego, está Jeannette Jara (26%) y Evelyn Matthei (15%).

Entre los votantes habituales, la exministra del Trabajo lidera con un 34%, mientras que Kast domina entre los votantes obligados con un 31%. Matthei, en tanto, mantiene un respaldo estable cerca del 15% en ambos grupos.

Destaca además el crecimiento de Franco Parisi, quien alcanza un 9% de intención de voto general y un 14% entre votantes obligados.

En escenarios de segunda vuelta, Kast aventajaría a Jara con un 50% frente al 32%, mientras que Matthei se impondría a la candidata oficialista con un 44% contra un 32%. Sin embargo, ambos enfrentamientos presentan un alto porcentaje de indecisos o votos nulos.

Estos resultados reflejan un panorama electoral aún abierto y competitivo, donde los candidatos buscan consolidar su apoyo de cara a las elecciones presidenciales

