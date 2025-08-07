Matthei llama a la tranquilidad en Consejo General de la UDI: “Las encuestas no han sido buenas, pero vamos a remontar”

Durante la tarde de este miércoles, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, asistió al Consejo General de la UDI, donde entregó un mensaje de optimismo de cara a la primera vuelta.

“Las encuestas no han sido buenas en este último tiempo, pero vamos a remontar . Porque ¿saben lo que pasa? Los chilenos lo único que quieren es que les solucionemos sus problemas y que no nos andemos peleando”, dijo la exalcaldesa.

En esa línea, llamó a la “tranquilidad” y ha trabajar mucho, “porque vamos a ganar. Y ahí estaremos todos con la fuerza del cariño que le tenemos a Chile”, añadió.

“Vamos a ganar”

Asimismo, Evelyn Matthei señaló que “la única manera de progresar” es con diálogo y acuerdos. “Y con ese mensaje de esperanza, de cariño por Chile, de estar dispuestos a todo por Chile, con eso vamos a ganar ”, sostuvo.

Esto se da en medio de una baja sostenida en las encuestas y luego de que el senador Alejandro Kusanovic (RN) se desmarcara de la candidatura, anunciando que apoyará a José Antonio Kast.