;

Matthei llama a la tranquilidad en Consejo General de la UDI: “Las encuestas no han sido buenas, pero vamos a remontar”

En medio de un complejo escenario en los sondeos, junto al descuelgue de un senador de RN, la candidata presidencial expresó con optimismo que “vamos a ganar”.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO

Agencia UNO / Diego Martin

Durante la tarde de este miércoles, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, asistió al Consejo General de la UDI, donde entregó un mensaje de optimismo de cara a la primera vuelta.

“Las encuestas no han sido buenas en este último tiempo, pero vamos a remontar. Porque ¿saben lo que pasa? Los chilenos lo único que quieren es que les solucionemos sus problemas y que no nos andemos peleando”, dijo la exalcaldesa.

Revisa también

ADN

En esa línea, llamó a la “tranquilidad” y ha trabajar mucho, “porque vamos a ganar. Y ahí estaremos todos con la fuerza del cariño que le tenemos a Chile”, añadió.

“Vamos a ganar”

Asimismo, Evelyn Matthei señaló que “la única manera de progresar” es con diálogo y acuerdos. “Y con ese mensaje de esperanza, de cariño por Chile, de estar dispuestos a todo por Chile, con eso vamos a ganar”, sostuvo.

Esto se da en medio de una baja sostenida en las encuestas y luego de que el senador Alejandro Kusanovic (RN) se desmarcara de la candidatura, anunciando que apoyará a José Antonio Kast.

Contenido patrocinado

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

&#039;Un personaje muy atractivo&#039;: Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

'Un personaje muy atractivo': Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: &#039;Yo he sido patas negras...&quot;

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: 'Yo he sido patas negras..."

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

&#039;Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei&#039;: Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

'Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei': Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: &#039;Aún no existe&#039;

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: 'Aún no existe'

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

&#039;Ellos despertaron mi alma musical&#039;: Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

'Ellos despertaron mi alma musical': Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad