El telescopio espacial Hubble logró capturar la imagen más detallada hasta la fecha del cometa 3I-Atlas, un visitante proveniente de otro sistema estelar que atraviesa actualmente nuestra zona del espacio. Se trata de apenas el tercer objeto interestelar detectado en ingresar al sistema solar, según informaron la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA).

Este cometa fue descubierto el mes pasado por un telescopio ubicado en Chile. Aunque en un inicio los astrónomos estimaban que su núcleo de hielo podría tener varias millas de ancho, las nuevas observaciones realizadas por el Hubble ajustaron su tamaño: no superaría los 5,6 kilómetros de diámetro y podría medir incluso tan solo 320 metros.

A pesar de su velocidad de 209.000 kilómetros por hora, 3I-Atlas no representa peligro para nuestro planeta. Su trayectoria lo llevará a pasar más cerca de Marte que de la Tierra, manteniéndose a una distancia segura. La imagen publicada fue tomada cuando el cometa se encontraba a 446 millones de kilómetros de nuestro planeta.

Las fotografías revelan una brillante columna de polvo con forma de lágrima que rodea el núcleo, junto con los primeros indicios de una cola de polvo generada por la interacción con la radiación solar.

La detección de objetos interestelares como este es extremadamente rara. Antes de 3I-Atlas, solo se habían observado ‘Oumuamua en 2017 y el cometa Borisov en 2019, ambos con trayectorias similares que sugieren su origen más allá del sistema solar.