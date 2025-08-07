En un nuevo episodio inédito y de relevancia para la astronomía, el Perseverance de la NASA logró capturar una imagen panorámica de altísima resolución de Marte.

La oportunidad se presentó gracias a un cielo inusualmente despejado el pasado 26 de mayo en un sector denominado Falbreen.

Este espléndido mosaico fue compuesto por 96 fotografías tomadas con la Mastcam‑Z y ofrece una profundidad visual sin precedentes.

Los detalles alcanzan hasta 65 kilómetros de distancia, es decir, las colinas más lejanas divisibles desde el vehículo.

La versión con color realzado presenta un cielo sorprendentemente azul, “engañosamente terrestre”, mientras que en la versión en color natural emerge el tono rojizo característico del planeta.

Jim Bell, investigador principal de Mastcam‑Z en la Universidad Estatal de Arizona, explicó algunos aspectos claves de este hito.

“Los cielos relativamente libres de polvo proporcionan una visión clara del terreno circundante. Y en esta imagen en particular, hemos mejorado el contraste de color, lo que acentúa las diferencias entre el terreno y el cielo”, detalló.

Rocas y capas de historia marciana

Entre los detalles más notables sobresale una formación conocida como 'roca flotante’, una piedra ubicada a aproximadamente 4,4 metros del róver, que descansa sobre una ondulación de arena oscura con forma de media luna.

Los investigadores creen que podría haber sido trasladada allí por agua, viento o incluso un deslizamiento, estableciéndose antes de que se formara esa ondulación.

La toma panorámica también evidencia una transición entre dos unidades geológicas: rocas planas y claras, ricas en olivino, que ceden paso a otras más oscuras, probablemente arcillosas, posiblemente aún más antiguas que el propio cráter Jezero.

Imagen con colores realzados Ampliar

Un paso dentro un plan ambicioso

Un pequeño círculo blanco visible cerca del centro inferior es el resultado de una abrasión de cinco centímetros realizada por Perseverance.

Fue la muestra número 43 raspada con su taladro, parte de la estrategia para evaluar si se debía recolectar una muestra para devolver a la Tierra.

Las huellas dejadas por el róver también se aprecian en la imagen, un testimonio del avance en el terreno marciano.

Sean Duffy, administrador interino de la NASA, resalta el valor emblemático de esta vista: “Impresionantes vistas como la de Falbreen, captada por nuestro róver Perseverance, son solo un atisbo de lo que pronto presenciaremos con nuestros propios ojos”.

“Las revolucionarias misiones de la NASA, empezando por Artemis, impulsarán nuestro imparable viaje para llevar la exploración espacial humana a la superficie marciana. La NASA sigue haciéndose más audaz y más fuerte”, añadió.