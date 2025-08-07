¿Cuánto pan se puede comer sin aumentar de peso? Harvard y la OMS discrepan en sus estudios

En el marco de la nutrición, el debate sobre el consumo del pan es uno de los más interesantes, que genera bastante entre la ciudadanía.

Al momento de cuidar la alimentación, este producto siempre es puesto sobre la mesa, ya que es uno de los más consumidos por los chilenos.

A raíz de esto surge la eterna interrogante: ¿Cuánto pan se puede comer sin engordar?, algo que parece ser fundamental para muchos.

Bajo este contexto, dos estudios recientes, uno de la Universidad de Harvard y otro de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ofrecen guías divergentes que generan confusión en quienes buscan mantener un peso saludable.

¿Qué recomienda Harvard?

Expertos de la universidad apuntan a moderar el consumo de pan blanco por razones nutricionales. Sugieren limitarse a una pieza por semana debido al aporte de azúcar que puede alcanzar los 13 g por porción, lo cual representa una parte significativa del límite semanal recomendado.

Además, alertan acerca del procesamiento industrial que ha incrementado el uso de harinas refinadas, aditivos y fermentaciones aceleradas, lo cual afecta negativamente tanto su valor nutricional como su calidad sensorial .

¿Y qué dice la OMS?

Por su parte, la OMS señala que quienes siguen una dieta equilibrada y realizan actividad física podrían consumir hasta 250 g de pan al día, una cantidad equivalente a una baguette pequeña o dos rebanadas, sin comprometer su salud.

Anucha Muphasa / 500px Ampliar

El consenso

Aunque las recomendaciones varían, hay puntos de convergencia:

Harvard insiste en priorizar los granos enteros , debido a su mayor contenido de fibra y menor impacto en los niveles de glucosa.

, debido a su mayor contenido de fibra y menor impacto en los niveles de glucosa. La OMS, en su guía general sobre dieta saludable, aboga por una alimentación rica en granos integrales, frutas, verduras y leguminosas, además de limitar azúcares libres a menos del 10 % del total calórico

El consumo en Chile

En nuestro país, el consumo per cápita es uno de los más altos del mundo: entre 89 y 90 kg de pan por persona al año, según diversas fuentes.

La marraqueta lidera las preferencias (aproximadamente un 70 % del consumo), seguida por hallulla y otros tipos como baguette o panes campesinos.