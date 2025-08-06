;

Sorpresa en el fútbol argentino: hijo de Diego Simeone se retira con 27 años

Gianluca Simeone dejará el balompié profesional para dedicarse a la representación de futbolistas.

Carlos Madariaga

Sorpresa en el fútbol argentino: hijo de Diego Simeone se retira con 27 años / Ole

Durante los últimos años, Diego Simeone ha visto cómo sus hijos han buscado seguir sus pasos en el fútbol profesional.

Por una parte, Giuliano es parte estable del plantel del Atlético de Madrid, donde dirige el “Cholo”, mientras que Giovanni está a punto de ser refuerzo del Torino de Italia.

Sin embargo, el segundo hijo de Diego Simeone, Gianluca, no ha tenido el devenir exitoso de sus hermanos.

Aunque comenzó en River Plate, debutó profesionalmente en Chile, jugando tres partidos por Unión La Calera en la Copa Chile 2018.

De ahí en más, el delantero pasó por Gimnasia y Esgrima de La Plata para posteriormente tener un devenir en categorías menores de España, donde defendió clubes como el Ibiza o el Jerez.

Sin embargo, tras finalizar su contrato con Rayo Mjadahonda, Gianluca Simeone “colgará los botines” y dejará el fútbol profesional a los 27 años para ser parte de la agencia de representación de jugadores Impacto Deportivo Agency, amparado por Leonardo Rodríguez, representante de su padre.

Cabe resaltar que el ahora exfutbolista, que todavía no ha oficializado su determinación, también apunta a priorizar su vida personal, pues está esperando su primer hijo con la modelo argentina Eva Bargiela.

