Un tenso episodio protagonizó el equipo del matinal Tu Día, mientras realizaban una cobertura en vivo desde el Barrio Meiggs. El periodista Rodrigo Pérez relató que fue seguido por sujetos que, según su testimonio, mantenían comunicación radial para informar de sus movimientos.

“De las personas que se me han acercado fuera de cámara, me han dicho: ‘Tú te estabas moviendo y yo sabía dónde tú estabas porque había personas con radio hablando sobre dónde estaban, estabas tú’. Me confirmaron lo mismo que estaba diciendo yo, gente con radio al lado mío todo el tiempo”, aseguró el comunicador de Canal 13 durante la transmisión.

En otro momento, el notero enfrentó a un sujeto que habría amenazado con robar la cámara del canal. “Dime en cámara lo que me dijiste, dime en cámara lo que me dijiste... Pero dime en cámara”, le insistió el periodista mientras lo seguía.

Rodrigo Pérez confirmó que la amenaza consistió en que “si nosotros grabamos para allá, salimos de acá sin cámara”.

Durante su avance por las principales arterias del sector, el periodista volvió a encontrarse con quienes identificó como parte de un presunto “equipo de mantenimiento”.

En esta ocasión, el reportero también los enfrentó directamente: “Me voy a mover... Saludos para ustedes, cuídese, que les vaya muy bien. Voy a andar por acá”.

El equipo de Canal 13 había llegado al lugar para conversar con locatarios que valoraron las recientes intervenciones de las autoridades. Sin embargo, su presencia despertó hostilidad por parte de algunos individuos.