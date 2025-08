Entrevista a Víctor Pérez, ex presidente de la UDI - ADN Hoy

Durante este martes, en ADN Hoy, el exministro del Interior y figura de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Víctor Pérez, se refirió a las elecciones presidenciales de noviembre y a la actual campaña de la abanderada de Chile Vamos y Amarillos, Evelyn Matthei.

Respecto a la baja en las encuestas de Matthei, que la ubicaron en el cuarto lugar en la última edición de la encuesta Cadem, Pérez señaló que “la campaña es un efecto de decisiones anteriores. Aquí hay un punto de inflexión que hay que tener muy claro: septiembre de 2022”, refiriéndose a la votación por una nueva constitución.

“Más del 62% de los chilenos rechazaron el proyecto de izquierda. Por lo tanto, a partir de ahí, a mi juicio, los líderes de la centroderecha debieron haber buscado organizar e interpretar ese 62%, y no lo hicieron”, detalló.

Además, añadió que los Republicanos parecen haber leído mejor ese rechazo, “porque se quedaron con la mayoría en el segundo proceso constitucional, pero no supieron usar esa mayoría, y eso también es extraordinariamente negativo”.

Primarias en la oposición

En relación con la falta de una primaria, Pérez expresó que era “básico, lógico, resolvía muchas dificultades y movilizaba al sector”, y agregó que, de haberse hecho, “se habría incluido todo el sector que se sentía oposición, incluidos los republicanos”. Según él, no haberlo hecho resultó en una situación compleja, donde “la campaña de la izquierda se ve con cierto grado de solidez cuando no debiera tener ninguno”.

“Nos deja hoy sin una lista parlamentaria única. Porque, gane quien gane en la centroderecha, si no tiene mayoría en el Congreso, no podrá hacer lo que ha prometido”. Según Pérez, el tema principal es el parlamentario, y si no cambia, “da lo mismo quién sea presidente: va a ser un desastre”, dijo.

Segunda vuelta de Matthei

Consultado sobre si Evelyn Matthei pasa a segunda vuelta, Pérez afirmó: “Creo que tiene todas las potencialidades si deja de cometer los errores que la han llevado al tercer lugar. La baja en las encuestas es producto de errores no forzados. En una candidatura presidencial y en una coalición de partidos, hay que conversar y tomar decisiones para evitarlos. Si se sigue cometiendo errores, los resultados seguirán siendo malos”.

Respecto a los parlamentarios de Matthei que podrían apoyar la candidatura de José Antonio Kast por los malos resultados de la actual campaña, Pérez indicó que “yo creo que eso pueda suceder. No sé si les servirá mucho, porque competirán con candidatos republicanos y la gente preferirá el original al imitador. Es una posibilidad que lo que debilita es la candidatura presidencial, sin duda”.