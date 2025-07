“Después del partido me llega un audio y me dicen ‘te estoy esperando afuera de tu hotel’; me cagué entero”

El tenista nacional, Tomás Barrios, reveló un complejo episodio que vivió hace un tiempo con un apostador que lo amenazó tras un partido.

“Una vez pasé un gran susto. Salgo de un partido en Ciudad de México y estaba muy caliente, había perdido contra Dominik Koepfer. Después del partido me llega un audio y me dicen ‘te estoy esperando afuera de tu hotel, estás en este hotel, en la habitación tanto’. Y yo tenía que salir del hotel a jugar el dobles. Me cagué entero”, señaló “Tomi” en diálogo con Clay Tenis y RG Media.

“Llamé el director del torneo y le dije ‘tráeme a un guardia, si no, no voy ni cagando’. Por suerte no pasó nada. Al final me dijeron que es algo que en México ha pasado, que me quedara tranquilo. Llegó la seguridad y me fui sin problemas al club. Estaba muy cerca”, agregó el oriundo de Chillán.

Además, Tomás Barrios abordó su presente en el circuito y aclaró sus objetivos. “Yo me siento jugando bien. Más pienso consolidarme en el top 100 que ser número uno de mi país. Me gusta estar en los torneos ATP y espero hacer buenas giras para poder estar en esos eventos de manera más continua”, aseguró.

“He estado sano también, y eso me alegra, porque la salud es algo que me ha pesado en los últimos años. Por suerte ando bien”, concluyó el chillanejo, quien hoy figura en el puesto 143° del ranking ATP.