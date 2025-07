“Es una pena”: Benjamín Vicuña impacta al revelar el complejo estado de su relación con China Suárez

Tras su regreso de sus vacaciones en la Patagonia Argentina con sus hijos, su pareja actual Anita Espasandin, los hijos de ella, y su expareja Pampita, Benjamín Vicuña fue abordado por LAM para referirse al estado de su vínculo con María Eugenia “China” Suárez, madre de dos de sus retoños.

Consultado sobre cómo enfrenta los complejos momentos personales que ha vivido recientemente, el actor chileno aseguró: “Preocuparse de las cosas importantes, hacer foco en mis hijos, en mi familia, en mi trabajo. Y seguir”.

El distanciamiento entre ambos llegó a su momento más complejo luego de las polémicas declaraciones de la actriz argentina, y ante la pregunta sobre si existe algún tipo de comunicación directa con ella, el intérprete nacional fue claro: “no”.

Además, precisó: “Es una pena, pero son cosas que pasan”, confirmando que actualmente solo se comunican por medio de abogados.

Destacó su relación con Pampita y su novia actual Anita Espasandin

Sobre los cuestionamientos públicos que ha recibido por parte de su expareja, incluyendo críticas hacia su rol como padre, Vicuña respondió escuetamente: “Ni siquiera vale la pena aclararlo”.

“Hay un impacto, pero no tengo ni que explicar las cosas que la gente que me conoce, sabe. Se entiende después en el contexto”, comentó también.

Cuando fue consultado por la falta de mesura en las acciones o dichos de la actriz, señaló: “No me puedo hacer cargo de eso, ya lo dije, no voy a hablar”.

Mientras tanto, María Eugenia Suárez viajó con sus tres hijos, dos de ellos junto a Vicuña, hasta Estambul, Turquía, según reportó el diario Clarín.

Finalmente, el actor valoró la dinámica familiar lograda con Pampita, sus hijos, su novia y los retoños de ella: “Como corresponde, como tiene que ser, como el espíritu siempre de las familias ensambladas, lo que venimos haciendo los últimos 7, 10 años, mucho tiempo, y es lo que espero que, de alguna manera, pronto, en algún momento, se pueda restablecer”.