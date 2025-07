Carla Jara destapó que le pasó millonaria suma a Kaminski en medio de cruda amenaza de muerte: “Me dijo que lo iban a matar”

Francisco Kaminski puso hace unos días una denuncia por amenazas de muerte, tras ser llamado a declarar en el caso del asesinato del llamado Rey de Meiggs.

El locutor era amigo del fallecido prestamista, y el día de su deceso recibió una llamada no solo de él, sino también de su supuesto asesino, Wilson Verdugo.

Por eso, varios antecedentes sobre sus amistades y sus deudas comenzaron a salir a la luz. Entre ellos, uno que la misma Carla Jara decidió entregarle a Cecilia Gutiérrez.

“Me pidió 4 millones de pesos estando separados, diciéndome que lo iban a matar y que lo ayudara, por favor, la semana que estaba en un hostal y no tenía plata. Y que me lo devolvía en dos días”, le escribió en mayo de 2024 la ex Mekano a la comunicadora.

Y agregó incluso el mensaje que le habrían mandado a Kaminski los extorsionadores: “Compadre, usted adquirió un compromiso y tienes que cumplir. Te esperé el miércoles y te cambiaste para hoy, y ahora te cambias de nuevo. Y así no funcionan los compromisos. Tú me cumples, me importa un ... de dónde sacas la plata, hoy me mandas algo o la voy a ver yo como película“.

Frente a esto, Carla confesó a Gutiérrez que “eso me mandó y por mi hijo le presté la plata”.