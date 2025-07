“Me asfixiaron con una bufanda”: exalcalde Montoya relató las torturas que sufrió tras secuestro extorsivo

A casi un mes del secuestro que sufrió el exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya, durante tres días en junio, se conocieron nuevos antecedentes del caso a través de su declaración ante la policía.

El testimonio detalla las torturas físicas y psicológicas a las que fue sometido por parte de ciudadanos extranjeros, presuntamente integrantes del grupo criminal “Los Mapaches”, ligado al Tren de Aragua, según consignó Mega.

Montoya admitió haber conocido a una mujer a través de la aplicación Glambu —donde se coordinan “citas privadas y secretas”— con quien acordó un encuentro el 26 de junio. A las 22:00 horas, se dirigió hasta calle Lord Cochrane, en Santiago Centro, lugar donde fue abordado por un hombre y una mujer.

“Se subieron a los asientos traseros. El hombre sacó un arma y me obligó a conducir sin mirar atrás”, declaró.

Desde ahí, fue trasladado a un segundo vehículo y luego a una vivienda donde estuvo retenido durante días. Según su relato, le quitaron $200 mil en efectivo y 400 dólares, pero exigían $50 millones por su liberación.

“Me decían que integraba una red de pedofilia y que tenían videos míos”, señaló. Según aseguró, él les dijo que no era así y le hicieron repetir dicha afirmación por videollamada a sus contactos.

Las agresiones

“Me golpearon con una pistola en la cabeza, me quemaron con cigarrillos y me asfixiaron con una bufanda. Ese fue el momento más traumático, estuve a punto de desmayarme”, dijo Montoya.

El exalcalde realizó llamadas a su hermana y amigos para conseguir el dinero. Bajo amenaza, fue obligado a asegurarles que estaba retenido por el padre de una supuesta menor abusada.

La Fiscalía Metropolitana ECOH y la PDI detuvieron a uno de los involucrados: Israel Useche, ciudadano venezolano de 18 años, quien quedó en prisión preventiva. Según la investigación, el secuestro fue orquestado por la célula de “Los Mapaches” del Tren de Aragua.

“Quiero dejar claro que todo lo relacionado con la red de pedofilia fue una historia inventada por los secuestradores para extorsionarme”, cerró Montoya en su declaración.