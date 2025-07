Sergio “Pirincho” Cárcamo y legado de Ozzy Osbourne: “Le salieron alitas y se fue para el cielo”

El recordado locutor de la Radio Futuro, Sergio “Pirincho” Cárcamo, recordó a Ozzy Osbourne, fallecido el día de hoy a los 76 años. Cárcamo descató su vida marcada por excesos y su transformación gracias al apoyo de su esposa Sharon.

Cárcamo, una voz autorizada para hablar de rock, explicó en ADN Te Escucha de Noche que “Ozzy tuvo una vida con tantos excesos que tuvo de alcohol, de drogas y experimentos raros (...) ya en las tinieblas o en el infierno lo conocían”.

También señaló que “en Black Sabbath lo aburrieron, no le podían decir no tomes tanto, no te empepes tanto y lo echaron”.

El locutor destacó el papel fundamental de Sharon Osbourne, quien “logró sacarlo y rescatarlo miles de veces” y “se preocupó de su salud y de todo”.

“Le salieron así alitas blancas y se fue para el cielo”

Como dato anecdótico, “Pirincho” explicó que “Sharon era la hija del manager de Black Sabbath y el manager le dijo a Sharon, su hija, “oye ocúpate de este gallo que no quiero que se muera, trátalo mal nomás””.

Según Cárcamo, “su personalidad de tipo borrachón desapareció con Sharon” y “era un actor en el escenario, pero en la vida real, era un tipo que se fue tranquilizando a medida que avanzaban los años”.

Para finalizar, el locutor entregó un mensaje emotivo: “Él ya estuvo en el infierno, así que creo que dentro de todo en este día en que hemos sido impactados por esta noticia, le salieron así alitas blancas y se fue para el cielo, porque en el fondo el no era el personaje de los escenarios”.