“El crimen organizado es una empresa de muerte”: Kast denuncia crisis de seguridad y pide minuto de silencio por niña asesinada

Durante esta jornada, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, se refirió a la muerte de una niña de 7 años que fue baleada junto a su padre en La Granja. En su intervención, llamó a realizar un minuto de silencio y responsabilizó al crimen organizado de la creciente violencia en el país.

“Lamento mucho la muerte hoy día de una niña de tan solo siete años, hace dos semanas otra en Maipú, la muerte de miles de chilenos en estos últimos años. Y los quiero invitar a ponerse de pie y hacer un minuto de silencio”, señaló Kast.

El abanderado republicano aseguró que el país atraviesa una “crisis de seguridad” y apuntó a la falta de acción por parte del Gobierno ante el avance del narcotráfico y la delincuencia organizada. “Hoy día el crimen organizado avanza sin control. El narcotráfico y la inmigración ilegal se han instalado en Chile. Y las autoridades miran. Algunas intentaron incluso detener la inmigración ilegal con megáfonos”, criticó.

“ Se ha convertido en una verdadera empresa de muerte . Corrompe instituciones, ocupa territorios y siembra miedo. Eso es lo que sienten los chilenos hoy día: miedo”, afirmó.

También sostuvo que esta situación afecta incluso a sectores productivos: “Extorsiona, pasa por encima de cualquier actividad económica, incluso de la industria del salmón. Hoy tenemos barrios inseguros, pero también regiones completas donde el Estado retrocede”, dijo.

“Algunos todavía no saben si hay terrorismo en la Macrozona Sur. Es de no creer. Y más grave aún, tenemos un gobierno que no reacciona. Que sigue ahí, mirando, diciendo ‘vamos a ir a punta de estados de excepción’. Son estados de excepción, no permanentes”, sentenció.